Didier Deschamps et les problèmes de riche. Le sélectionneur va être confronté ce jeudi à un vrai dilemme pour constituer sa liste des Bleus retenus pour les sommets d'octobre contre l'Islande et la Turquie. Plusieurs blessés de septembre (Mbappé, Kanté, Dembélé) sont de nouveau sur pattes mais leurs remplaçants ont tenu la baraque en leur absence. L’équation se pose : faut-il rappeler les champions du monde au détriment de ceux qui ont brillé à la rentrée ?

Dix héros de Russie ont raté le rassemblement de septembre (Mandanda, Sidibé, Rami, Kimpembe, Mendy, Kanté, Pogba, Mbappé, Dembélé, Thauvin) mais une grosse moitié d’entre eux pourrait revenir à Clairefontaine la semaine prochaine. Par ricochet, la grosse moitié de ceux qui les ont remplacés (Maignan, Dubois, Zouma, Digne, Lenglet, Guendouzi, Sissoko, Ikoné, Coman, Ben Yedder) est en danger.

Gardiens : Mandanda est candidat

Meilleur gardien de L1 depuis le début de saison, Steve Mandanda a retrouvé, à 34 ans, son niveau international. Le sélectionneur l’a écarté depuis mai pour construire l’avenir autour d’Alphonse Areola et Mike Maignan. Si Deschamps s’obstine dans cette voie, Mandanda n’aura plus beaucoup d’illusions à se faire.

Mandanda (OM), décisif face à RennesGetty Images

Défenseurs : La voie est libre pour Kimpembe

Si Djibril Sidibé, qui ne joue pas à Everton, Adil Rami et Benjamin Mendy, qui n’a débuté que deux rencontres cette saison avec City, sont encore loin d’un retour en Bleu, Presnel Kimpembe va sans doute profiter des blessures de Samuel Umtiti et Aymeric Laporte pour réintégrer la liste des 23. Ses performances convaincantes avec le PSG, notamment en Ligue des champions, lui rouvrent en grand les portes de la sélection. Et personne ne semble en mesure de le contester.

Mbappé et Kimpembe après France - CroatieGetty Images

Milieux : Kanté va faire un malheureux

Les patrons sont de retour. Du moins l'un d'entre eux, N’Golo Kanté. Parce que Paul Pogba est, lui, incertain. Touché à une cheville, ce qui lui avait coûté de rater le dernier rassemblement, le Mancunien est plus qu'incertain pour les matches d'octobre. Si N'Golo Kanté est le seul à être rappelé, Matteo Guendouzi en fera les frais, bien sûr. Le joueur d’Arsenal avait été appelé de dernière minute en septembre après le forfait de Tanguy Ndombélé. Si Pogba était tout de même dans la liste, Moussa Sissoko, Steven Nzonzi et Tanguy Ndombélé se disputeraient la dernière place au milieu.

N'Golo Kanté et Paul Pogba lors de France - Islande - Qualifs Euro 2020 - 25 mars 2019Getty Images

Attaque : Ikoné, héros de septembre absent en octobre ?

Comme souvent dans cette équipe de France, c’est en attaque que la concurrence reste la plus féroce. Le retour de Kylian Mbappé va nécessairement faire une victime alors qu’Ousmane Dembélé est enfin en mesure de défendre sa place même s'il ne se contente que de bout de matches avec le Barça. Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman et Jonathan Ikoné, tous buteurs en septembre, sont en danger. Meilleur Bleu le mois dernier, Coman semble intouchable. Intenable pour ses débuts en sélection, Ikoné aura bien du mal à convaincre Deschamps. A moins que le sélectionneur prépare un séisme. Depuis le dernier rassemblement, Olivier Giroud n'a disposé que de 18 petites minutes en club, à Chelsea. Suffisant pour voir DD le sanctionner ? Ce serait très étonnant. Mais Ben Yedder ou Ikoné pourraient en profiter.