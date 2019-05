Toni Kroos (Real Madrid) et Marc-Andre ter Stegen (Barcelone) sont les deux grands absents de la liste de 22 joueurs convoqués par le sélectionneur allemand Joachim Löw pour les matches de qualification à l'Euro 2020 prévus en juin. Le gardien de Barcelone est touché au genou et le milieu de terrain du Real Madrid victime de problèmes musculaires. L'Allemagne se déplace le 8 juin au Bélarus puis accueille l'Estonie à Mayence trois jours plus tard (20h45).

Dans les buts, le capitaine Manuel Neuer est convoqué "pour l'instant", indique la Fédération allemande (DFB). Le portier du Bayern Munich soigne depuis plusieurs semaines une blessure musculaire à un mollet et a manqué les cinq derniers matches de la saison en Bundesliga. Il pourrait reprendre sa place samedi pour la finale de la coupe contre Leipzig à Berlin.

Thilo Kehrer et Julian Draxler, les deux pensionnaires du Paris SG, sont dans la liste des convoqués.

Les 22 Allemands

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs : Matthias Ginter (Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (Leipzig), Jonas Hector (Cologne), Thilo Kehrer (Paris SG), Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern), Jonathan Tah (Leverkusen)

Milieux de terrain : Julian Brandt (Leverkusen), Julian Draxler (Paris SG), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern), Marco Reus (Dortmund), Leroy Sane (Manchester City)

Attaquant : Timo Werner (Leipzig)