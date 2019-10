L'Irlande rate le coche, la Finlande s'en rapproche

Groupe D : L'Irlande peut nourrir des regrets

En cas de victoire face à la Suisse, les hommes de Mick McCarthy auraient pu décrocher leur billet européen, mais réduits à 10 et défaits 2-0, ils restent aux portes de la compétition. Après leur défaite samedi face au Danemark, les Helvètes redorent eux leur blason et mettent fin à près d'un an d'invincibilité des Irlandais.

Cette victoire leur permet de réaliser une belle opération, en revenant à seulement un point des deux leaders et alors que l'Irlande a joué un match en plus. Le match de la dernière journée entre l'Irlande et le Danemark sera donc crucial pour la qualification. A l'autre bout du groupe, Gibraltar reste toujours à zéro point après une nouvelle défaite face à la Géorgie (3-2).

Groupe J: la Finlande se reprend

Après avoir déçu samedi face à la Bosnie-Herzégovine (défaite 4-1), la Finlande s'est bien repris mardi en dominant largement l'Arménie (3-0). Deuxième du groupe avec 15 points, elle a pris une sérieuse option sur la qualification. D'autant que ses deux poursuivants immédiats, l'Arménie et la Bosnie, défaite par la Grèce (2-1), n'ont pas brillé ce soir et restent bloquées à 10 points. L'Italie, déjà qualifiée, n'a fait qu'une bouchée du Liechenstein (5-0), toujours bon dernier du groupe.

Groupe G: la Lettonie au point mort

C'était un peu le match de la dernière chance pour la Lettonie, et la lanterne rouge du groupe l'a perdu. En s'inclinant face à Israel (3-1), les Lettons, qui n'ont toujours pas marqué le moindre point dans ces qualifications, peuvent définitivement dire adieu à l'Euro. Israel, en revanche recolle, désormais à égalité de points avec les 4e (Slovénie) et 3e (Macédoine du Nord) du groupe, et peut encore rêver d'Europe.