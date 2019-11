Les Pays-Bas iront à l’Euro. Ça a tout l’air d’une évidence, tant les Oranjes ont impressionné depuis deux ans. Mais c’est un évènement, un vrai, après un Euro 2016 et un Mondial 2018 manqués et regardés à la télévision. Le match nul décroché en Irlande du Nord (0-0) ce samedi soir leur suffit pour ne plus être rattrapés par leur adversaire du soir, éliminé. Seul bémol de la soirée pour les Bataves : avec ce nul et la victoire combinée de l’Allemagne contre la Biélorussie (4-0), les Oranjes laissent leur fauteuil de leader du groupe C à la Mannschaft avant la dernière journée.

Au coup de sifflet final, les Néerlandais ne savaient pas trop à quelle émotion s'adonner, entre le bonheur d'avoir enfin décroché un billet pour une compétition internationale et la déception d'un match raté et d'une première place de groupe abandonnée. Il faut dire que les joueurs de Ronald Koeman n'ont pas mérité autre chose que ce nul bien terne, ce samedi.

Privé de Memphis Depay, auteur de trois buts lors de ses trois dernières sélections, le sélectionneur batave a décidé de se passer de Georginio Wijnaldum, double buteur lors du dernier match des Oranges en Biélorussie, mais resté sur le banc toute la rencontre. Résultat, l'animation offensive a frôlé le néant, à l'exception de la transversale trouvée par Steven Berghuis depuis le point de penalty, sur un centre de Quincy Promes (10e).

Davis a manqué un pénalty

Les Néerlandais peuvent quasiment s'estimer heureux d'avoir composté leur billet dès samedi soir. Car ils ont bien failli se faire surprendre, après que Veltman ait touché de la main, dans la surface, une reprise de Saville consécutive à un excellent centre de Corry Evans côté droit. Le capitaine nord-irlandais Steven Davis, dont le regard se perdait dans les tribunes avant de s'élancer pour transformer le pénalty, a envoyé le ballon très au-dessus du but de Cillessen en voulant frapper fort plein axe (30e). Encore en lice pour une qualification avant le coup d'envoi, l'Irlande du Nord est éliminée et n'ira pas à l'Euro.

La première place du groupe se jouera mardi, lors de la dernière journée de la phase de poule. Les Pays-Bas recevront l'Estonie pendant que l'Allemagne accueillera l'Irlande du Nord. Et ils devront montrer tout autre chose pour espérer terminer sur une (très) bonne note.