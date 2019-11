Pourquoi les Bleus doivent finir à la première place de leur poule et… croiser les doigts

Pourquoi les Bleus doivent finir premiers du groupe ?

Le contrat est déjà rempli. Les champions du monde 2018 et vice-champions d'Europe 2016 sont qualifiés pour l'Euro 2020, leur 13e compétition internationale consécutive. L'objectif majeur a été coché. Mais la mission des Français n'est pas encore finie. Les protégés de Didier Deschamps, en tête de leur groupe suite à leur victoire poussive contre la Moldavie (2-1) et au nul de la Turquie contre l'Islande (0-0), doivent maintenant assurer la première place de leur poule en s'imposant contre l'Albanie dimanche à Tirana. Anodin ? Pas vraiment.

En vue du tirage au sort de l'Euro prévu le 30 novembre à Bucarest, cette première place peut s'avérer déterminante. Pour ce tirage au sort qui promet un joli casse-tête avec 24 qualifiés et de nombreux pays hôtes qui seront déjà placés dans des groupes, ce n'est en effet pas le classement FIFA qui est pris en compte, comme lors du dernier Mondial par exemple. Pour cet Euro, les têtes de série sont déterminées en fonction des classements des éliminatoires. Finir en tête de leur poule peut donc permettre aux Français de figurer dans le meilleur chapeau, et donc d'être reversés dans un groupe a priori plus abordable.

Kylian Mbappe et Didier Deschamps Getty Images

Pourquoi être premier ne garantirait pas le chapeau 1 ?

Si les Bleus ont leur destin entre leurs mains pour terminer premiers, ils ne maitrisent cependant pas tout. Finir le travail comme il se doit à Tirana ne sera en effet pas une garantie de se retrouver dans le chapeau 1. Comme il n'y a que six groupes lors de la phase finale de l'Euro 2020, seuls les six meilleurs premiers de ces éliminatoires auront la chance d'être parmi les heureux élus du premier chapeau. Et pour départager les 10 équipes qui ont fini à la première place de leur groupe lors des éliminatoires, l'UEFA a donc retenu neuf critères :

a) Classement final dans le groupe

b) Points

c) Différence de buts

d) Buts marqués

e) Buts marqués à l'extérieur

f) Nombre de victoires

g) Nombre de victoires à l'extérieur

h) Plus faible total de points de discipline

i) Position au classement de la Ligue des Nations

Le nombre de points accumulés pendant cette phase de qualifications est donc crucial, sachant comme le souligne L'Equipe qu'il faut retirer les résultats contre la Moldavie (le dernier de la poule) par souci d'équité avec les groupes composés uniquement de cinq formations. Avec sa défaite et son nul contre la Turquie, la France ne se retrouve clairement pas en position de force pour le moment. Elle est notamment à la lutte avec l'Espagne, la Pologne et l'Allemagne pour les dernières places du chapeau 1. Et pour s'y glisser, un succès dimanche ne sera pas de trop…