Une promenade de santé pour l'Espagne. La Roja s'est facilement imposée à Cadix contre Malte (7-0) vendredi lors d'un match de qualification pour l'Euro 2020. Les hommes de Robert Moreno confortent leur première place du groupe F.

Les sept buts marqués par l'Espagne l'ont tous été par des joueurs différents. C'est Alvaro Morata qui ouvre la marque (23e) puis Santi Cazorla (41e), Pau Torres (62e) suivi moins d'une minute plus tard par le Parisien Pablo Sarabia (63e). Lui même est suivi par Daniel Olmo (69e). Deux minutes plus tard c'est Gerard Moreno qui trouve le chemin des filets (71e) et enfin, Jesus Navas ferme la marche avec un septième but à la 85e.

La Suède, qui s'est imposée en Roumanie (2-0), a décroché sa qualification pour la compétition. La sélection dirigée par Janne Andersson est la 12e qualifiée pour l'Euro 2020 où elle prendra part à son sixième tournoi continental d'affilée. Elle rejoint la Finlande, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Turquie et l'Ukraine, qui ont déjà validé leur ticket.