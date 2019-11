Les Pays-Bas n'ont pas fait de détails pour conclure cette phase de qualification à l'Euro 2020. Face à la modeste Estonie, les joueurs de Ronald Koeman ont offert un festival de buts à leurs supporters (5-0). Un succès logique, grâce notamment à un triplé de Georginio Wijnaldum, qui ne leur permet toutefois pas de prendre la tête du groupe C, puisque l'Allemagne s'est imposée (6-1) face à l'Irlande du Nord. Les Oranje feront donc partie du chapeau 2 lors du tirage au sort le 30 novembre.

Les Pays-Bas n'avaient pas grand-chose à craindre de l'Estonie, bonne dernière du groupe C qui n'avait pris qu'un point lors des 7 premières journées. Et si la 104e nation au classement Fifa a fait preuve de courage, et s'est créée quelques occasions (36e, 90e+2) sur quelques coups bien sentis, la logique a été respectée à la Johan Cruyff Arena. Les Néerlandais, qui ont commencé avec Memphis Depay, ont surtout fait mal aux visiteurs grâce à leur pressing haut.

Depay et Strootman passeurs décisifs

Cela leur a permis de récupérer beaucoup de ballons dans le camp adverse, alors que la formation de Karel Voolaid, joueuse, s'est montrée trop juste techniquement. Il a fallu à peine plus de 5 minutes pour que Wijnaldum, capitaine en sélection pour la première fois en l'absence de Virgil Van Dijk (pour raisons personnelles), trouve le chemin des filets, de la tête (1-0, 6e). Depay a ensuite délivré un centre parfait sur la tête de Nathan Aké pour permettre à son équipe de creuser l'écart (2-0, 19e).

Sorti à la pause, le joueur de l'OL a pu assister au festival de son équipe en seconde période. Si le portier estonien Sergei Lepmets a multiplié les parades (18e, 29e, 48e, 75e), il n'a pu empêcher son équipe de prendre une correction. La faute à un Wijnaldum en feu, qui a d'abord profité d'une récupération de Calvin Stengs pour enfoncer un peu plus les visiteurs (3-0, 66e). Le milieu de Liverpool a ensuite fait preuve de beaucoup de sang-froid sur une nouvelle offrande de Stengs pour s'offrir le triplé (4-0, 78e).

Un match qui résume assez bien son année en équipe nationale, lui qui est le meilleur buteur des Oranje en 2019 avec 8 réalisations. Pour sa première sous le maillot des Pays-Bas, Myron Boadu a ouvert son compteur but sur une magnifique passe de Kevin Strootman, pour amplifier encore un peu plus le succès néerlandais (5-0, 87e). De quoi donner- déjà -envie de voir comment les champions d'Europe 1988 se comporteront l'été prochain, après avoir manqué l'Euro 2016 et la coupe du monde 2018.