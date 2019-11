Trois défenseurs et Griezmann en meneur : une solution d’avenir pour les Bleus ?

Du ronronnement au vrombissement. Face à des Bleus décevants et manquant d’entrain lors de leur trois dernières sorties (Islande, Turquie et Moldavie), Didier Deschamps a encore fait mentir sa réputation de conservateur pour sortir de sa manche un 3-4-1-2 inattendu. Et inédit. Cela faisait près de 15 ans, et l’enchaînement Bosnie - Israël d’août-septembre 2004, que les Tricolores n’avaient pas débuté un match à trois derrière.

Le coup de théâtre a abouti à une prestation prometteuse. A huit mois de l’Euro, Deschamps s’est offert une corde de plus à son arc tactique et les Bleus ont trouvé des réponses à des questions lancinantes depuis quelque temps. "Ce système offre de la maîtrise, de la solidité et une animation offensive de grande qualité", s'est d’ailleurs félicité DD dans la lignée de joueurs enthousiastes à propos de ce test grandeur nature. Suffisant pour être viable sur le long terme ?

Les vrais points forts

Griezmann, déchaîné et libéré

Le 4-4-2 français, à tendance 4-2-3-1, avait déjà été taillé pour lui. Mais, dépendant des appels et du positionnement de ses ailiers, il a parfois joué à l’envers lorsque l’animation autour n’était pas suffisante. Le paroxysme, c'est face à la Moldavie où les attaquants français du 4-2-4 étaient systématiquement "sur la même ligne" des dires de Giroud. Avec ce positionnement en meneur de jeu libre de tous mouvements derrière un duo d’attaquants complémentaires, "Grizou" a retrouvé les clés du camion bleu.

Comme un poisson dans l’eau, le numéro 7 français a pris les atours d’un numéro 10 - "là où il excelle le plus", selon Sissoko -, au point de livrer une prestation "rayonnante", aux yeux de Deschamps. Tactiquement, les Bleus ne pourront faire un grand Euro sans un grand Griezmann. Moins collé à l’attaque, le Barcelonais s'est appliqué à mettre de l'huile dans les rouages tricolores plus bas sur le terrain. Cela n'a fait que renforcer son influence. Et ça, c’est la meilleure nouvelle possible.

Vidéo - "Quand Griezmann rate son match, les Bleus tombent dans le piège" 01:38

Un afflux de centre pour Giroud et une position adorée pour Mbappé

C’est la conséquence directe de l’épanouissement de Griezmann. Formidable maillon de transition, le Tricolore a fluidifié le jeu tricolore et a donc provoqué une multitude d’occasions, ce qui n’était plus si fréquent en Bleu. S’il n’en a pas fallu beaucoup en Russie pour être sacré champion du monde, grâce à un réalisme monstre, la donne a changé.

Le 3-4-1-2 présente ainsi une variété d’actions et permet de valoriser au mieux la présence d’Olivier Giroud dans la surface. Dominateur dans les airs, le buteur tricolore peut s’appuyer sur son profil atypique pour marquer, ou faire marquer. Ajoutez-y la présence d’un deuxième attaquant qui a tout loisir de tourner autour de lui, un poste que Kylian Mbappé a adoré avec Falcao à Monaco, et vous aurez l’autre bénéfice de ce système : associer enfin le prodige français à Giroud dans l’axe du terrain. Et trancher sans écarter.

Olivier Giroud félicité par Kylian Mbappé après son but face aux Pays-BasGetty Images

Des latéraux aux carences défensives moins visibles

Football moderne oblige, le poste de latéral semble désormais soumis à une obligation : être aussi fort dans la moitié de terrain adverse que dans la sienne. Imaginer des latéraux inexistants à la construction en 2019, c’est nier l’évolution du poste (n’est-ce pas Sylvinho ?). Le problème, c’est que désormais, les profils de latéraux se ressemblent : brillants offensivement mais moins attentifs défensivement. Benjamin Mendy ou Lucas Digne sont ainsi les exemples les plus parlants. En consolidant sa base arrière, Deschamps libère ses dragsters et exploite au mieux leur allant offensif sans mettre en danger son équilibre défensif.

Des centraux responsabilisés à la relance

C’est le dernier point positif de ce système tactique. A trois dans l’axe, la défense française peut se permettre un peu plus de risques à la relance. Avec un Raphaël Varane qui a énormément progressé dans ce domaine et un Lucas Hernandez, candidat au poste d’axial gauche, souvent porté vers l’avant, les défenseurs français ont de la qualité sous-exploitée dans le 4-4-2 où les milieux sont rois de la construction. Ce système peut leur permettre de s’affirmer davantage, à l'image d'un Clément Lenglet bien dans ses pompes dimanche.

Raphaël Varane face à l'AlbanieGetty Images

Les questions en suspens

Quid de Coman (et des joueurs offensifs de couloir) ?

Avec Clément Lenglet, Kingsley Coman est le seul à avoir bousculer la hiérarchie de 2018 pour s’inviter, parfois brillamment parfois discrètement, dans le onze de Didier Deschamps en 2019. Son profil unique en fait un vrai candidat à l’équipe-type même si le test de la Moldavie ne plaide pas en sa faveur. Le 3-4-1-2 résout bien le problème Mbappé, enfin replacé dans l’axe, sans sacrifier Giroud, mais en pose un autre : Que faire des joueurs offensifs de couloir ?

Vidéo - Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud : ça marche sur FIFA, pas avec Deschamps 04:41

Trop offensifs pour être les pistons de côté dans ce système, ils risquent de se retrouver sur la touche. Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, Anthony Martial (utilisé dans l'axe à Manchester cette saison, NDLR) et donc Coman : c’est pourtant sur ces postes que certains des profils les plus alléchants du football français se retrouvent. Sacrifier durablement les côtés reviendrait à s’en priver. Dommage…

Le niveau des latéraux français ?

Si elle n’échoue pas dans les pieds des offensifs, la position de piston reviendraient donc à promouvoir les latéraux tricolores. Mais lesquels ? Si les Bleus ont été sacrés à Moscou, c’est aussi parce que ces postes faibles en réservoir ont été attribués à des centraux en club (Lucas Hernandez et Benjamin Pavard). Sur ce point-là, les Bleus manquent clairement de qualité.

Sans faire injure aux deux Mondialistes, on les préfère en latéral qu’en piston avancé. Même chose pour Léo Dubois et Benjamin Mendy, pas spécialement enthousiasmant dimanche. En somme, c’est un "nouveau poste" qui est ouvert dans l’effectif tricolore avec aucun spécialiste clair. Mais deux recours qui sauraient s’en accommoder : Moussa Sissoko et Blaise Matuidi. So Deschamps.

Vidéo - Sissoko, Varane... Valbuena : Découvrez l'équipe type des 99 sélections de Deschamps 02:39

Varane exilé à droite ?

En ouvrant un poste en défense central, a priori axe-gauche, Didier Deschamps devrait aligner un Lucas Hernandez qui ne lui a jamais fait défaut et semble être le prototype parfait pour ce poste. En son absence, Presnel Kimpembe voire Aymeric Laporte seraient des alternatives crédibles.

Le vrai souci concerne Raphaël Varane. Le coordinateur défensif des Bleus, c’est lui. Le mettre axe droit et laisser le poste central pur à Lenglet inverse les rôles. L’abondance de centraux gauchers mais surtout l’absence d’alternatives droitières crédibles exile Varane et prive donc la charnière de son point de repère indéfectible depuis 2014. A moins de remettre Varane dans l'axe et laisser Lenglet le gaucher sur le banc pour donner le dernier poste à Pavard.

La relation Pogba-Mbappé dans la profondeur peut-elle rester ?

Si Paul Pogba a été aussi brillant en Russie, c’est par sa variété de gestes et sa capacité à alterner le jeu court et le jeu long. Sa diagonale longue lançant Mbappé en profondeur a notamment été une constante tricolore pendant le tournoi. Entre les deux, c’est naturel. Remettre Mbappé dans le trafic peut priver les Bleus d’une rampe de lancement idéale et si dévastatrice en contre. C’est aussi à l’aune du retour de Pogba que doit s’évaluer le 3-4-1-2. Car l’influence de la Pioche est aussi essentielle au bon fonctionnement offensif des Bleus. Et ça, on a tendance à parfois l’oublier.