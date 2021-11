La convocation de Lionel Messi avec l'Argentine pour le rassemblement de novembre avait déjà fait grincer des dents. Il y a de quoi : cictime d'une gêne aux ischios-jambiers et d'une douleur à un genou, La Pulga a en effet manqué les deux derniers matches du PSG, à Leipzig (2-2) et Bordeaux (2-3), et une période de repos pendant la trêve n'aurait pas été de trop. Mais en plus de faire partie du rassemblement, l'ancien Barcelonais devrait prendre part… aux deux rencontres de sa sélection.

Ad

C'est TyC Sports qui l'annonce mardi soir, allant même jusqu'à assurer que le gaucher jouera l'intégralité du deuxième match de ce rassemblement, le 16 novembre contre le Brésil. Trois jours plus tôt, l'Argentine sera en déplacement en Uruguay, avec un doute sur la titularisation ou non du joueur parisien. Mais le média argentin est là encore catégorique en affirmant qu'il entrera au moins en jeu en cours de partie.

Qualif. Coupe du monde Benzema, L.Hernandez et Veretout absents de l'entraînement de mardi IL Y A 3 HEURES

Manchester City dans deux semaines

L'Argentine est actuellement deuxième de son groupe à six points du Brésil. Nul doute que le PSG sera particulièrement attentif à la situation de sa star dans ces rencontres qualificatives pour le prochain Mondial. Car au-delà de la réception de Nantes le samedi 20 novembre, c'est le déplacement à Manchester City, quatre jours plus tard, qui se profile.

Qualif. Coupe du monde Immobile blessé et absent contre la Suisse et l'Irlande du Nord IL Y A 3 HEURES