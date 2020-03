Ribéry, Curry, Ibrahimovic, Pogba and co : le monde du sport se mobilise face au coronavirus

Pour eux, pour nous, c'est le plus grand match à gagner. Face à une pandémie de coronavirus qui ne fait aucune exception, les sportifs du monde entier sont mobilisés. Que ce soit par un mot, un geste ou un don, beaucoup ont décidé d'apporter leur contribution. Avec un message clair pour tous : "Restez chez vous". La victoire dans cette bataille commence par là.

La cagnotte de Zlatan, les masques de l'Inter

En Italie, pays le plus touché en Europe par le Covid-19, les initiatives sont nombreuses pour venir en aide aux hôpitaux, et notamment ceux de Lombardie, région qui comptait 1 959 morts au 18 mars. Mercredi, Zlatan Ibrahimovic a annoncé le lancement d'une cagnotte dédiée "à Humanitas pour aider les services de soins intensifs et les unités d'urgence des hôpitaux de Milan, Bergame, Castellanza et Turin". Au bout de quelques heures, elle avait déjà récolté aux alentours de 150 000 euros. "Si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan ira au virus", a lancé l'attaquant de l'AC Milan en toute fin de vidéo.

Toujours du côté de la botte, Lorenzo Insigne, l'attaquant du Napoli, a donné 100 000 euros pour les hôpitaux de sa ville. Leonardo Bonucci (Juventus), lui, a décidé de faire un don de 120 000 euros pour l'achat de masques et divers appareils de santé. Federico Bernardeschi, son coéquipier, a mis 68 000 euros à disposition de l'hôpital Humanitas de Turin. Arrivé à la Fiorentina l'été dernier, Franck Ribéry a donné, via une levée de fonds d'une campagne nommée "Force et coeur", 50 000 euros pour la Fondation de l'Hôpital Careggi et celle de Santa Maria Nuova Onlus.

Du côté des clubs, l'AC Milan a fait don de 250 000 euros à l’Agence Régionale d’Urgence (AREU), qui gère la gestion des urgences sanitaires en Lombardie. Le voisin intériste a quant à lui délivré 300 000 masques médicaux et autres produits sanitaires à la Protection Civile. La Juventus et beaucoup d'autres équipes se sont également mobilisées. Josip Ilicic, auteur d'un quadruplé avec l'Atalanta face à Valence (3-4) en Ligue des champions, a remis le ballon à l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame.

Vidéo - Buffon, Higuain, De Ligt : la Juve se mobilise contre le coronavirus 00:54

Chelsea met son hôtel à disposition, Pogba lance un appel aux dons

Outre-Manche, Chelsea a décidé de mettre son hôtel de Stamford Bridge gratuitement à disposition du personnel du NHS, le système de santé publique. Et ce pendant deux mois. La durée pourra être prolongée en cas de nécessité. Le propriétaire des Blues Roman Abramovich "assumera les coûts". Gary Neville, légende de Manchester United, a annoncé la mise à disposition des deux hôtels dont il est copropriétaire à Manchester. Les joueurs de Liverpool ont versé 43 375 euros pour soutenir les banques alimentaires.

. "C'est une priorité d'arrêter la propagation de ce nouveau virus", a expliqué le champion du monde, qui espère récolter 30 000 euros. Si cet objectif est atteint, le milieu de terrain de Manchester United s'est engagé à doubler la somme. Les joueurs de l'équipe d' La Ligue de football professionnel anglaise (EFL), elle, va débloquer 53 millions d'euros pour aider les clubs mis en difficulté financière par la suspension des championnats en raison du coronavirus. De son côté, Paul Pogba a lancé, à l'occasion de son anniversaire, . "C'est une priorité d'arrêter la propagation de ce nouveau virus", a expliqué le champion du monde, qui espère récolter 30 000 euros. Si cet objectif est atteint, le milieu de terrain de Manchester United s'est engagé à doubler la somme. Les joueurs de l'équipe d' Allemagne ont décidé de faire don de 2,5 millions d'euros pour participer à la lutte contre le Covid-19.

Gobert donne 500 000 dollars, Rossi l'un des premiers à se mobiliser

Le monde du football n'est pas le seul à être mobilisé dans cette bataille contre le Covid-19. Testé positif, Rudy Gobert a décidé de donner 500 000 dollars, dont un peu moins de la moitié (200.000) iront aux plus de 800 employés de la salle du Utah Jazz, au chômage technique depuis la suspension de la saison NBA. Par ailleurs, le Français donnera 100 000 dollars aux familles touchées dans l'Utah. La même somme sera débloquée pour les familles des victimes à Oklahoma City. Enfin, 100 000 euros serviront à aider le système de santé français.

Toujours en NBA, Karl-Anthony Towns, star des Minnesota Timberwolves, a versé 100 000 dollars à la Mayo Clinic, située à Rochester (Minnesota). Stephen Curry (Golden State), lui, s'est engagé auprès d'une banque alimentaire. Le but ? Délivrer plus d'un million de repas aux enfants dont les écoles ont fermé en raison du coronavirus. Giannis Antetokounmpo (Bucks) a promis quant à lui 90 000 euros pour les salariés du FiServ Forum, la salle où évolue son équipe, actuellement au chômage technique.

Légende de la moto, Valentino Rossi a été l'un des premiers sportifs à se mobiliser. Le numéro 46 a ainsi participé à l'appel aux dons de l'agence hospitalière "Marche Nord". De quoi permettre, notamment, l'achat de matériel respiratoire.

Le PSG sensibilise, Hamilton se révolte

Alors que toutes ses activités sont actuellement suspendues, le PSG a lui démarré, il y a quelques jours, une campagne de prévention en partenariat avec le gouvernement français. Ainsi, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Marquinhos rappellent, dans une vidéo les gestes de prévention contre la maladie. Les voici :

Restez chez vous

Lavez-vous souvent les mains

Toussez et éternuez dans votre coude

Évitez de vous toucher le visage

Gardez vos distances

Sextuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton n'avait pas hésité à confier toute son indignation, la semaine passée, à l'aube du week-end du Grand Prix d'Australie, finalement reporté. "Je suis très, très surpris que nous soyons ici (...) L’argent est roi. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas état de mon opinion", avait notamment asséné le pilote Mercedes. L'atittude d'un vrai champion.

Enfin, Le plus grand stade d'Irlande, Croke Park, va lui se transformer en "drive-in". Ainsi, les habitants pourront effectuer, sur rendez-vous, le test pour le coronavirus dans leur voiture. L'enceinte, située dans le centre de Dublin, possède une capacité de 80.000 places. Elle est habituellement consacrée à des sports locaux comme le hurling (sport d'équipe qui se joue avec une crosse) et le football gaélique. L'objectif fixé : une moyenne de huit voitures tous les quarts d'heure, sept jour par semaine, 12 heures par jour.