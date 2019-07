L'épisode parisien n'aura pas duré longtemps pour Gianluigi Buffon. Libre de tout contrat, le portier italien s'est ré-engagé avec la Juventus Turin jeudi, pour un an, jusqu'en juin 2020. Selon la presse italienne il touchera environ 1,5 million d'euros par an.

"Gigi" n'y retrouvera pas une place de titulaire indiscutable puisqu'il a accepté de prendre la place de numéro 2 derrière Wojciech Szczęsny. Rôle qu'il avait décliné avec le PSG et qui avait mis fin à son aventure parisienne. Buffon et la Juve, c'est une histoire qui a duré 17 ans, pour neuf championnats d'Italie et trois finales de Ligue des Champions sans en remporter aucune.