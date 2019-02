24e journée : Krzysztof Piatek marque encore, Milan domine Empoli (3-0)

Milan est bien l'équipe en forme de l'hiver en Italie. Très solides face à Empoli (3-0) vendredi en ouverture de la 25e journée de Serie A, les Milanais ont confirmé leur bonne forme actuelle, conforté leur quatrième place et légitimé leurs ambitions de qualification pour la Ligue des Champions. Invaincus depuis huit matches et une défaite mi-décembre contre la Fiorentina, les Milanais viennent d'enchaîner trois victoires avec, à chaque fois, trois buts marqués.

Cette réussite offensive est avant tout celle de leur nouvel avant-centre Piatek, en pleine confiance et auteur de débuts extraordinaires sous le maillot rossonero avec cinq buts en quatre titularisations en Serie A, plus un autre en quarts de finale de Coupe d'Italie. Après une première période assez timide des Milanais, Piatek a débloqué la partie d'une reprise de près à la 49e minute. Kessié a enfoncé le clou deux minutes plus tard (2-0, 51e) et Castillejo a fermé la marque de la tête (3-0, 69e).

L'Inter sous pression

Avec cette victoire, les hommes de Gennaro Gattuso conservent leur 4e place et se rapprochent à un point seulement de leurs voisins et rivaux de l'Inter Milan (3e), qui auront un déplacement compliqué dimanche sur le terrain de la Fiorentina (8e). Empoli de son côté reste 17e. Derrière les Rossoneri, l'AS Rome (5e) tentera de suivre le rythme samedi soir sur la pelouse du relégable Frosinone (19e) pour continuer elle aussi à croire à la 4e place et à la qualification pour la Ligue des Champions qui va avec.

Quant à la Juventus, intouchable leader, elle ira à Bologne (18e) dimanche. Les Turinois n'ont plus grand-chose à perdre ni à gagner dans ce championnat qu'ils dominent de la tête et des épaules avec 13 points d'avance sur Naples (2e). L'équipe de Carlo Ancelotti jouera de son côté dimanche à Parme (12e).