Italie/19e journée - Avant la trêve, après le chaos

Le football revient après le plus sombre des Noël en Italie : le championnat d'Italie vivra samedi sa 19e journée, la dernière avant la trêve hivernale, trois jours après le terrible Inter Milan-Naples, marqué par des cris racistes envers Kalidou Koulibaly et la mort d'un supporter.

"J'ai parlé avec tout le monde pour bien comprendre quel était le climat et, à l'unanimité, nous avons décidé d'avancer", a déclaré jeudi le président de la Fédération italienne de football Gabriela Gravina, après des rendez-vous avec les responsables de la Ligue, du Comité Olympique et des ministères concernés.

L'hypothèse d'un report de cette 19e journée était en effet apparue jeudi matin, alors que l'émotion était immense en Italie, et le chef du gouvernement Giuseppe Conte l'a lui aussi évoquée vendredi lors d'une conférence de presse de fin d'année. "Je donnerais un signal fort de césure, en ayant même recours à une pause des matches, en vue d'une réflexion fructueuse pour ceux qui y participent, mais je laisse les autorités compétentes décider", a-t-il déclaré.

Les instances sportives italiennes ont donc tranché et maintenu cette 19e journée, qui se tiendra tout de même forcément dans une ambiance particulière, entre manifestations de soutien à Koulibaly, visé à plusieurs reprises par des cris de singe à San Siro, et questions sur les circonstances de la mort de Daniele Belardinelli.

Kalidou Koulibaly et Mauro IcardiGetty Images

Agé de 39 ans, supporter de Varèse et de l'Inter, deux clubs dont les tifosi sont proches, Belardinelli a été renversé par un véhicule en marge d'une violente bagarre entre des supporters de l'Inter et des tifosi de Naples, qui arrivaient au stade en minibus. Il avait été interdit de stade entre 2007 et 2017 pour des faits de violence.

Le match de l'Inter Milan (3e) samedi sera donc particulièrement scruté. Dès jeudi, le déplacement des supporters milanais à Empoli, près de Florence, a été interdit par la préfecture de police. D'autres interdictions de déplacement pourraient suivre pour les tifosi nerazzuri.

Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et homme fort du gouvernement (extrême droite), s'est cependant déclaré vendredi opposé à ce type de mesures, qui "condamnent les vrais tifosi, des millions de personnes qui ont le droit de suivre leur équipe et qui ne doivent pas être confondus avec quelques délinquants circulant avec un couteau dans la poche". Il a également assuré que les matches à risque ne se joueraient plus le soir "mais à la lumière du jour, à midi, à 15H00, avec des hélicoptères de la police qui pourront contrôler les délinquants".

Koulibaly suspendu

Naples (2e) de son côté recevra Bologne, sans Koulibaly, exclu mercredi contre l'Inter, ni Insigne, qui a lui aussi reçu un carton rouge lors d'une fin de match très tendue à San Siro. Les deux hommes ont été suspendus pour deux matches et Naples, qui n'a pas réagi jeudi aux évènements de San Siro, pourrait décider de faire appel de ces deux sanctions, selon la presse sportive italienne. Koulibaly a, lui, reçu le soutien de très nombreux joueurs, dont certains ont été confrontés eux aussi au racisme dans les stades italiens (Boateng, Matuidi...).

Le phénomène des cris de singe étant récurrent en Italie, les dirigeants de la fédération ont annoncé des discussions à venir pour donner aux arbitres plus de latitude pour interrompre les matches.

Dans ce contexte, la dimension sportive passe forcément au second plan. Mais en ouverture de cette 19e journée, la Juventus Turin, intouchable leader, tentera tout de même de finir la phase aller invaincue. Son match nul 2-2 mercredi contre l'Atalanta à Bergame a trahi une certaine fatigue, alors que son adversaire de samedi, la Sampdoria Gênes (5e), est en grande forme, à l'image de son attaquant vétéran Quagliarella, buteur lors des huit derniers matches.

La Lazio Rome, désormais 4e, recevra de son côté le Torino (8e), alors que sa voisine, l'AS Rome (7e) tentera de confirmer ses relatifs progrès lors d'un déplacement à Parme, où son ancien attaquant Gervinho fait son retour de blessure. Cette 19e journée se terminera avec la match AC Milan-SPAL, qui fait figure de dernière chance pour l'entraîneur milanais Gennaro Gattuso après quatre matches de Serie A sans le moindre but marqué.

Le Programme de la 19e journée du Championnat d'Italie:

Samedi: