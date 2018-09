Serie A - 5e journée - L'Inter s'offre un nouveau finish de folie, la SPAL rate l'occasion

L'Inter, battu 1-0 à San Siro par Parme lors la journée précédente, a dû attendre la 94e minute pour battre 1-0 la Sampdoria grâce à un but de Marcelo Brozovic. Ce deuxième succès de la saison a propulsé les Milanais dans la première moitié du classement (7e, avec 7 points comme sa victime du jour, 6e, et Parme (8e).

La SPAL, étonnante dauphine de la Juventus avant la 5e journée, a raté une belle occasion de rejoindre en tête du Championnat d'Italie les Turinois après sa lourde défaite 3-0 sur le terrain de la Fiorentina, 2e, samedi, l'Inter renouant avec le succès à Gênes dans le temps additionnel.

En début de soirée, la SPAL, qui comptait trois points de retard sur les septuples champions d'Italie en titre, a encaissé deux buts en dix minutes (Marko Pjaca, 18e et Nikola Milenkovic, 28e) et n'est jamais parvenue à entrer dans une partie totalement dominée par les Violets. Ces derniers ont même ajouté un troisième but par Federico Chiesa (56e) pour reléguer la SPAL à la 5e place dans l'attente des autres matches de la 5e journée. De son côté, la Fiorentina passe à la 2e place avec le même nombre de points (10) que Sassuolo, vainqueur 3-1 d'Empoli vendredi.

Gervinho brille avec Parme

En début d'après-midi, Parme a battu Cagliari 2 à 0 grâce à un beau but de Gervinho (ex-Arsenal) pour confirmer son succès de prestige face à l'Inter. Après l'ouverture du score par Roberto Inglese (20e), Gervinho a doublé la mise après un exploit personnel. Parti de sa propre surface avec le ballon, l'international ivoirien a effectué une course de 50 m, évitant trois défenseurs adverses avant d'armer son tir et envoyer le ballon sur le poteau avant d'entrer dans les buts (47e).

"Je ne sais pas si c'est mon plus beau but mais ce qui compte vraiment c'est la victoire. Nous sommes une équipe et travaillons ensemble pour maintenir Parme parmi l'élite", a réagi Gervinho. La Juventus, avec un Cristiano Ronaldo forcément désireux d'oublier au plus sa première exclusion en Ligue des champions de sa carrière, clôture la journée dimanche en se déplaçant sur le terrain de Frosinone, un promu.