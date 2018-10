Serie A : L'inter domine nettement la Lazio à Rome, Mauro Icardi signe un doublé (0-3)

L'Inter Milan n'a pas eu besoin de la pluie qui est longuement tombée sur la capitale italienne pour doucher la Lazio Rome. Les Nerazzurri ont facilement disposé de la formation de Simone Inzaghi (0-3) lundi soir, pour enchaîner un sixième succès de suite en Serie A et s'emparer de la place de dauphin de la Juventus. Les Romains, de leur côté, n'y arrivent décidément pas contre les gros et restent quatrièmes.

Qu'elle semble lointaine, la prestation très aboutie de la Lazio Rome contre l'Olympique de Marseille, jeudi dernier, en Ligue Europa (1-3). Et au contraire, qu'il semble oublié, le revers de l'Inter Milan sur la pelouse du FC Barcelone, mercredi, en Ligue des Champions (2-0). Lundi, les Nerazzurri ont dominé de la tête et des épaules leur adversaire. C'est paradoxalement au cœur de son seul temps faible de la rencontre que la formation milanaise a ouvert le score, grâce à vrai but d'attaquant de Mauro Icardi (0-1, 28e). Le début d'une soirée compliquée pour la Lazio.

La Lazio dépassée dans les grands matchs

Car ensuite, les visiteurs ont fait preuve d'une grande maîtrise, dans le sillage d'un Marcelo Brozovic absolument essentiel dans l'entrejeu. Son but du break, d'une belle frappe du gauche (0-2, 41e) est d'ailleurs presque anecdotique au regard du reste de sa performance de métronome. Très actif, Icardi s'est lui chargé de tuer définitivement la rencontre d'un bel enchaînement dans la surface (0-3, 70e), profitant de la désorganisation de la défense adverse.

Inefficace dans son pressing, en manque d'inspiration offensive, la Lazio a une nouvelle fois prouvé ses grandes difficultés face aux grosses écuries de Serie A cette saison, malgré quelques occasions en fin de match. Même si elles avaient atténué la défaite, les frappes dangereuses d'Adam Marusic (67e) ou encore Ciro Immobile (82e) n'auraient en rien changé le bilan du quatrième de Serie A, qui est désormais tombé contre Naples, la Juventus, la Roma et donc l'Inter.