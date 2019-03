Une défaite contre la Juventus Turin, un nul contre Sassuolo, Naples restait sur deux matches difficiles en Serie A. Au San Paolo, les Napolitains ont facilement battu l'Udinese (4-2) ce dimanche grâce à des buts de Younes (17e), Callejon (26e), Milik (57e) et Mertens (69e). Après l'ouverture du score de Naples, l'Udinese avait renversé la vapeur grâce à deux buts en six minutes par Lasagna (30e) et Fofana (36e) mais ce sont finalement les dauphins de la Juve qui ont eu le dernier mot. Ce succès permet à Naples de compter provisoirement neuf points d'avance sur le Milan AC et dix sur l'Inter qui s'affrontent ce dimanche soir. La Vieilla Dame, battue par le Genoa samedi, possède toujours un matelas de 15 points.

A noter dans cette partie, la sortie sur civière de David Ospina. Victime d'un choc à la tête en début de partie, le portier s'est écroulé tout seul en fin de première période. Il a été évacué après quatre minutes de soins sur la pelouse. Selon Sky Italia, Ospina a été victime d'un traumatisme crânien et restera en observation pendant 48 hures à l'hôpital.