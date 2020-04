"Nous restons à la Juve". Dans son édition de mercredi, Tuttosport va droit au but. Le quotidien italien assure que Cristiano Ronaldo et Matthijs De Ligt seront des joueurs de la Juventus Turin la saison prochaine. En effet, le quintuple Ballon d'Or et le Néerlandais, élu meilleur jeune de l'année 2019 lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, sont les priorités de Maurizio Sarri pour la saison 2020-2021. Le technicien des Bianconeri l'aurait notamment fait savoir à ses dirigeants ces derniers jours.

Alors qu'un éventuel retour de CR7 au Real Madrid a un temps été évoqué, la presse espagnole a annoncé mardi que l'international portugais (164 sélections) ne devrait pas revenir chez les Merengue. "Son temps ici est passé", a révélé AS. Pour sa part, Tuttosport rappelle que Cristiano Ronaldo, actuellement en confinement à Madère, ne cesse d'envoyer "des signes d'amour à la Juventus". Un club où il veut tout gagner et notamment une cinquième Ligue des champions. Un trophée qui échappe au club turinois depuis 1996.

Vidéo - Cristiano Ronaldo - Ses 700 buts à la loupe 01:43

Pjanic sur le départ... pour rejoindre le PSG ?

Après des débuts compliqués à la Juventus, Matthijs De Ligt, vu comme l'héritier de Giorgio Chiellini ou Leonardo Bonucci, est revenu dans le coup avant que la crise sanitaire n'entraîne la suspension du championnat italien. Si cet hiver, des proches confiaient que le Néerlandais regrettait son choix, son beau-père a récemment assuré le contraire. "Je le vois à la Juve pendant cinq voire dix ans", a-t-il annoncé. Dans le sens des départs, la Vieille Dame semblerait disposée à se séparer de Daniele Rugani, Mattia De Sciglio et Miralem Pjanic. L'ancien Messin et Lyonnais, selon La Gazzetta Dello Sport, serait notamment dans le viseur du PSG, tout comme De Sciglio, évoqué déjà cet hiver dans la capitale.