Blaise Matuidi, dont le club a annoncé mardi la contamination au Covid-19, a rassuré sur son état de santé mercredi sur Instagram. "Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d'avoir le privilège d'être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d'un suivi médical régulier et excellent", a écrit le milieu de la Juventus sur Instagram.

"Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi", a-t-il encore publié, accompagnant son texte d'une photo le montrant souriant, le pouce levé. Matuidi a remercié ses fans pour leurs messages de soutien avant d'appeler à la discipline et à l'unité dans la lutte contre la pandémie, qui a contaminé plus de 200.000 personnes et causé plus de 8.000 décès dans le monde.

Plusieurs cas en Serie A

"Nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve", s'est aussi avancé l'international français, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018. L'ensemble de l'effectif de la Juventus a été mis à l'isolement mercredi 11 mars après l'annonce du test positif de Daniele Rugani, défenseur central italien de l'équipe. Matuidi est donc le deuxième joueur turinois à être officiellement touché par le virus.

Outre le champion du monde français et Rugani, plusieurs joueurs de la Fiorentina et de la Sampdoria Gênes ont également été testés positifs au coronavirus en Italie, un des pays les plus durement touchés par la pandémie.