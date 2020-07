Blanc voit grand pour Rabiot : "Il n'a probablement pas encore compris combien il est fort"

SERIE A - Laurent Blanc connaît bien Adrien Rabiot pour l'avoir entraîné avec le PSG entre 2013 et 2016. Dans un entretien accordé vendredi au quotidien italien Tuttosport, l'ancien technicien de Bordeaux a rappelé que le milieu international français était un joueur au talent rare.

Laurent Blanc connaît bien la Serie A et son exigence. L'ancien joueur de Naples (1991-1992) et de l'Inter Milan (1999-2001) sait à quel point l'intégration peut être difficile. Interrogé vendredi par Tuttusport , pour évoquer Adrien Rabiot, auteur d'un but d'anthologie mardi contre le Milan AC, son premier sous le maillot de la Juventus depuis son arrivée l'été dernier, Laurent Blanc a tenu à soutenir son ancien joueur. "Le fait de s'intégrer dans le foot italien et dans un grand club comme la Juventus Turin doit être pris en compte", a relevé l'ex-sélectionneur des Bleus (2010-2012).

"Quel est le secret pour tirer le meilleur de lui ? Faites-lui confiance. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec lui à Paris au début. Quand je suis arrivé en 2013, Adrien voulait partir. Nous avons discuté plusieurs fois, il a répété qu'il avait l'intention de changer d'air car il pensait qu'il jouerait peu avec des joueurs comme Verratti, Thiago Motta, Matuidi ... Moi, par contre, j'étais sûr qu'il se ferait une place car il avait des qualités différentes, a-t-il ajouté. Mais je comprends Sarri : nous les entraîneurs ne pouvons pas toujours comprendre les joueurs après 5 minutes, parfois cela prend plus de temps."

Laurent Blanc, qui a vu un Adrien Rabiot "plus entreprenant et dans le coeur du jeu" depuis la reprise en juin, estime que l'international français de 25 ans "peut encore faire mieux". "Il doit devenir un milieu à 5-10 buts par saison. Il n'a probablement pas encore compris combien il est fort, appuie Laurent Blanc. La Juve doit insister et faire preuve de patience car c'est un grand talent. Le fait qu'Adrien joue à la place de Matuidi signifie qu'il est sur la bonne route car je sais combien il est difficile pour un entraîneur de se passer de Blaise." Comme depuis le début de sa carrière, Adrien Rabiot est attendu au tournant pour confirmer. Ça commence dès samedi avec la réception de l'Atalanta Bergame.

