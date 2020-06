"Ce serait bien de jouer au Barça" : Dybala met la pression à la Juventus

TRANSFERTS - Dans une interview accordée mardi à CNN, Paulo Dybala confie qu'il aimerait jouer au FC Barcelone. Mais cet entretien ressemble plus à un appel du pied de l'attaquant argentin pour prolonger son contrat avec la Juventus Turin.

La toute dernière interview de Paulo Dybala à CNN risque de faire grand bruit en Italie. Et notamment du côté de Turin. Au cours de cet entretien accordé mardi, l'attaquant argentin de la Vieille Dame lance un appel du pied au FC Barcelone. "La vérité est que le Barça est une très grande équipe, mondialement connue. Et avec Lionel Messi dans ses rangs, elle est encore meilleure. Ce serait bien d'y jouer", a annoncé l'ex-attaquant de Palerme.

Transferts Neymar l'aurait confié à ses coéquipiers : "Je veux aller au Barça" HIER À 06:38

Cependant, Paulo Dybala n'est pas la priorité du club catalan, qui vise Lautaro Martinez et Neymar. Cette interview ressemble davantage à un coup de pression de l'Argentin à la direction turinoise. Sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2022, l'attaquant de 26 ans se verrait bien rempiler avec les Bianconeri. "Pour l'instant, il n'y a rien, vraiment. J'ai un contrat d'un an et demi, ce n'est pas tant que ça. Je comprends que vu ce qui s'est passé avec le coronavirus, ce n'est pas facile pour le club, mais d'autres joueurs ont renouvelé leur contrat à la Juventus... Alors j'attends", a-t-il précisé.

Malgré ses déclarations sur le Barça, l'Argentin est attaché à la Juve et l'a souligné. "Je suis heureux d'être ici. J'aime cet environnement où je reçois tant d'affection, a-t-il indiqué. J'ai un grand respect pour ce club incroyable où jouent de grands champions comme Cristiano Ronaldo ou Gianluigi Buffon, une bonne relation avec le président et je suis sûr que nous en parlerons tôt ou tard. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Cela dépend de la Juventus." Avec cette interview choc, Paulo Dybala pourrait être traité dans les plus brefs délais du côté de la Juve.

Serie A Marotta, directeur sportif de l'Inter : "Icardi ? Nous avons été bons, l'opération était difficile" IL Y A 4 HEURES