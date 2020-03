Coronavirus : Rugani assure qu'il "va bien", Juve-OL vers un report

La nouvelle est tombée mercredi soir aux alentours de 23h. Dans un communiqué officiel, la Juventus Turin a annoncé que Daniele Rugani, son défenseur, avait été testé positif au coronavirus. Le club piémontais précisait dans la foulée qu'un recensement des personnes qui l'ont approché ces derniers jours allait être effectué. De son côté, l'international italien a fait le point sur son état de santé quelques heures après l'annonce de son club.

L'Inter en quarantaine, Juve-OL reporté ?

"Vous avez certainement lu la nouvelle et je tiens à rassurer tous ceux qui sont inquiets pour moi, je vais bien, écrit-il sur Twitter. J'invite tout le monde à respecter les règles, car ce virus ne fait aucune distinction. Il faut le faire pour nous, pour nos proches et ceux qui nous entourent." L'Inter Milan, qui a affronté la Juve dimanche dernier, a d'ores et déjà annoncé la suspension de toute son activité. Selon les médias italiens, le staff technique et les joueurs du club lombard vont être placés en quarantaine. Même chose pour ceux de la Juve. La Gazzetta dello Sport parle d'une durée de 15 jours.

Concernant le huitième de finale entre la Juve et l'OL, prévu mardi prochain, un report est "quasi automatique" selon le quotidien italien. Toutefois, l'hypothèse la plus probable reste une suspension de la Ligue des champions, estimée comme "très probable" par le média transalpin.