Après une folle série de 11 victoires en Serie A, la Lazio a été accrochée par son éternel rival, l'AS Rome, lors de la 21e journée de championnat (1-1). La Roma a largement dominé une rencontre marquée par les grossières erreurs des deux gardiens, Strakosha puis Lopez, en première période. La Louve qui n'a cadré que 3 de ses 22 tirs, a de quoi nourrir des regrets. 4e, elle reste à 7 points de la Lazio, 3e, qui elle-même laisse l'occasion à la Juventus d'accroître son avance en tête du classement.

D'entrée de jeu, la Roma a mis le pied sur le ballon, dominant les Laziali dans l'engagement et l'organisation. Il a néanmoins fallu attendre le but romain pour voir un tir cadré. Sur un long ballon de Cristante, Dzeko a dévié le cuir de l'arrière du crâne au point de penalty, profitant d'une sortie beaucoup trop timide de Strakosha (26e, 1-0). Dans la foulée, Under puis Dzeko ont eu l'occasion de faire le break, mais Luiz Felipe et Radu ont sauvé leur camp (28e).

Under, danger permanent

La Roma a continué à jouer au petit trot jusqu'à la mi-temps, se montrant quelque peu sonnée après le but gag d'Acerbi. Sur un corner, Pau Lopez a totalement manqué son dégagement du poing avant de se gêner avec Smalling. Acerbi n'a eu qu'à mettre le pied pour pousser le ballon dans le but après cet improbable cafouillage (34e, 1-1). Avant la pause, la Lazio a reçu un nouvel avertissement signé Pellegrini, d'une frappe aux 20 mètres sur le poteau (44e).

Affamée, la Louve a pensé obtenir un penalty au retour des vestiaires. Mais l'arbitre, après appel du VAR, n'a pas jugé l'obstruction de Patric sur Kluivert volontaire (51e). Une frayeur parmi tant d'autres pour une Lazio qui a tremblé sur chaque prise de balle de Cengiz Under, le Turc faisant vivre un cauchemar à Lulic durant 90 minutes. Comme sur ce slalom qui a abouti à un excellent réflexe de Strakosha pour écœurer le tir croisé de Dzeko (80e). Les Bosniens avait déjà manqué de réussite en tirant dans le visage du gardien albanais (69e). Finalement, c'est l'imprécision technique qui a dominé la seconde période, laissant les deux équipes dos à dos dans ce 146e derby romain en Serie A.