SERIE A - Après avoir été victime d'un cambriolage dimanche dernier à Florence, Franck Ribéry, sous le coup de la colère, avait laissé sous-entendre qu'il pourrait quitter l'Italie. Alors que la polémique a pris de l'ampleur pendant la semaine, avec notamment un message corsé d'un groupe de supporters de la Fiorentina, l'ailier français a rappelé jeudi son attachement à l'actuel 13e de Serie A.

"Viola per sempre ! Violet pour toujours !". Victime dimanche d'un cambriolage dans sa villa de Florence, Franck Ribéry a confirmé jeudi son attachement à la Fiorentina, après une première réaction qui avait fait naître un doute sur la suite de sa carrière italienne. L'ailier français s'est exprimé jeudi en répondant à un post sur Instagram de Sébastien Frey, l'ancien gardien de but français de la Fiorentina, devenu ambassadeur du club.

"Je suis certain qu'il n'a jamais pensé à quitter Florence ou à reprocher quelque chose à la Fiorentina, écrivait Frey dans ce post. Il est touché par ce qui s'est passé et il veut protéger sa famille. Mais ça n'a rien à voir avec le maillot violet", ajoutait-il. "Mon fréro merci beaucoup. Tu me connais, tu sais d'où je viens, je ne suis pas de ceux qui font machine arrière. J'ai dit, je fais ! Plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui", a répondu Ribéry.

"Alors en attendant, mes crampons sont chaussés et j'ai les vrais supporters, un club, une ville qui comptent sur moi. Le reste m'importe peu. J'ai signé pour le violet, le vrai. Viola per sempre !", a-t-il ajouté. Lundi, l'ancien joueur du Bayern Munich et de l'équipe de France avait publié une vidéo de son domicile à Florence, après le passage de cambrioleurs. "Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants, étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd'hui? Comment se sentir bien ici aujourd'hui après ça?", avait-il écrit, laissant planer le doute sur sa volonté de rester en Italie après cet événement.

