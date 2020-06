Godin claque la porte au nez de l'OL : "Je veux rester à l'Inter"

TRANSFERTS - Alors que son nom a été cité du côté de l'Olympique Lyonnais la semaine passée, Diego Godin a assuré vendredi "n'avoir jamais parlé à personne de cette hypothèse" et rappelé qu'il souhaitait rester à l'Inter Milan, même s'il n'a pas la pleine confiance d'Antonio Conte.

Mécontent des prestations de Joachim Andersen, recrue la plus chère de l'histoire du club, l'OL cherche un nouveau défenseur central la saison prochaine. Outre Mamadou Sakho, l'OL pisterait également Diego Godin comme l'a annoncé RMC la semaine passée. Mais le défenseur uruguayen a été très clair ce vendredi dans une interview accordée au Corriere dello Sport. "Je veux rester à l'Inter. Je me sens partie prenante du projet mené par le club", a déclaré Diego Godin, qui a rejoint les Nerazzurri l'été dernier sans totalement convaincre Antonio Conte depuis près d'un an.

"La vérité est que ces informations qui circulent sur un potentiel départ me surprennent beaucoup, a ajouté l'ex-défenseur de l'Atletico Madrid qui a fêté ses 34 ans le 16 février dernier. Mon intention est de respecter mon contrat (ndlr : qui court jusqu'en juin 2022). Je veux profiter de ma merveilleuse aventure à l'Inter Milan. Venir ici était mon choix et je souhaite remporter de nouveaux titres ici."

Concernant l'Olympique Lyonnais, Diego Godin affirme "n'avoir jamais parlé à personne de cette hypothèse". Ce dossier était cependant compliqué pour l'OL. Le salaire annuel de l'Uruguayen est aujourd'hui estimé entre 5,5 et 6 millions d'euros. Des standards impossibles à atteindre aujourd'hui pour le septième de Ligue 1.

