SERIE A - La projection de l'ombre de Lionel Messi sur le Duomo de Milan mardi, avant le match Inter-Naples (2-0), a continué d'alimenter la rumeur d'une éventuelle arrivée du sextuple Ballon d'Or chez les Nerazzurri.

Lionel Messi n'est pas seulement à l'honneur dans les médias sportifs européens et notamment italiens. Mardi, avant le match de la 37e journée de Serie A Inter Milan-Naples (2-0), le groupe thaïlandais Suning, qui est propriétaire des Nerazzurri, a fait projeter une ombre de Lionel Messi sur le Duomo de Milan, la célèbre cathédrale lombarde. Une projection qui continue d'alimenter les rumeurs d'une éventuelle arrivée du sextuple Ballon d'Or à l'Inter

Après la victoire des siens face aux hommes de Gennaro Gattuso, Beppe Marotta, le directeur sportif milanais, a rappelé que cette projection n'était pas de son ressort. "Ce n'était pas mon idée. On parle d’une icône, d’un désir que tout le monde a. Notre football a besoin de se renouveler. Aujourd'hui, c’est impossible. De plus, nous devons respecter le fair-play financier. Suning a déjà investi plusieurs millions dans le club. Messi c’est un cas utopique", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport.

Antonio Conte a aussi été interrogé sur Lionel Messi. Sky Sports Italia lui a notamment posé la question suivante mardi soir : "Est-ce que vous préférez recruter Lionel Messi ou 4 joueurs à 50 millions d'euros" ? "Les deux solutions sont impossibles. Il est plus facile de déplacer le Duomo que d'amener Messi à Milan. Actuellement, je me penche sur les joueurs de mon effectif, ils me donnent beaucoup et je les remercie", a conclu l'entraîneur milanais.

