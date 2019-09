Rien ne va plus à l'AC Milan. Corrigé à domicile par la Fiorentina (3-1), le club lombard a subi une nouvelle déroute en championnat qui l'a irrémédiablement plongé dans une profonde crise. Classé à la 16e place du classement de la Serie A, Milan a subi dimanche devant son public sa quatrième défaite de la saison en six rencontres, la troisième de rang après celles face à l'Inter (0-2) et en milieu de semaine sur la pelouse du Torino (2-1).

Ce duel entre Milan et la Viola a permis à Franck Ribéry de s'illustrer. Sorti au bout d'un match superbe sous une standing-ovation de San Siro, du moins de la partie du public qui n'avait pas encore quitté le stade, l'ancien du Bayern a vécu une soirée forte.

Giampaolo menacé

Le Français a inscrit le 3e but, est à l'origine directe du premier avec un slalom magnifique qui a finalement abouti à un penalty sifflé pour une faute sur Federico Chiesa, et a provoqué le carton rouge reçu par Mateo Musacchio.

Après un début de saison où elle n'a pas été récompensée de ses performances, la Viola accélère dans le sillage de son Français et grimpe à la 9e place. Milan de son côté plonge au 16e rang et les jours de son entraîneur Marco Giampaolo sont comptés.