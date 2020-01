Si votre week-end s'annonce chargé, tant pour un repas entre amis, en amoureux ou chez belle-maman, il n'est pas trop tard pour décommander. Pour vous excuser, jouez-la franc jeu. Non, vous ne pouvez pas manquer la 19e journée de Serie A. Pourquoi ? Probablement car les trois premiers, qui se tiennent dans un mouchoir de poche, jouent (très) gros. Et que tout faux pas pourrait s'avérer fatal dans la course au scudetto.

En entrée, la Lazio Rome, troisième du classement (39 pts, un match en moins), reçoit le Napoli samedi (18h) à l'Olimpico. Dans la foulée, l'Inter Milan, leader du classement (45 pts), accueille l'Atalanta Bergame à San Siro (20h45) pour ce qui fera office du plat principal. Et il s'annonce copieux. Enfin, pour le dessert, il vous faudra patienter vingt-quatre heures. Le temps de digérer et récupérer. Pour terminer dignement ce festin, la Juventus Turin (2e, 45 points) se déplacera dans la Ville éternelle, dimanche (20h45), sur la pelouse de l'AS Rome. Deux jours, trois affiches. Pour vous y préparer au mieux, voici l'apéritif.

Lazio-Napoli (samedi,18h)

La forme du moment

Voilà deux équipes à l'humeur diamétralement opposée. D'un côté, la Lazio, véritable surprise de cette saison 2019-2020 et qui vient d'enchaîner neuf victoires en championnat. Un record depuis la saison 1998-1999 et un certain Sven Goran Eriksson sur le banc. Troisième du classement, le club romain a remporté en décembre la Supercoupe d'Italie face à la Juve (2-1). Autant dire que l'équipe de Simone Inzaghi est sur un nuage.

Simone Inzaghi bacia la Supercoppa Italiana, Getty ImagesGetty Images

De l'autre, le Napoli, lui, en est redescendu depuis bien longtemps. Le club partenopeo n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matches de championnat. Entre temps, Carlo Ancelotti a été limogé et Gennaro Gattuso nommé. Huitièmes (24 pts), les coéquipiers de Kalidou Koulibaly sont relégués à 11 points (!) de l'AS Rome, qui occupe la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Les enjeux du match

La Lazio a envie de continuer à rêver. Si les Biancocelesti refusent de prononcer le mot "scudetto", ils sont pourtant bien dans la course. Officiellement, une victoire face au Napoli serait un pas de plus pour atteindre l'objectif du début de saison : une qualification en Ligue des champions. Mais officieusement, ce serait une nouvelle preuve que Ciro Immobile et ses coéquipiers peuvent viser plus haut. Beaucoup plus haut. En ouvrant le bal, la Lazio, qui devra composer sans Marco Parolo (suspendu), peut mettre une pression supplémentaire au duo Inter/Juve. Gagner pour s'installer ensuite tranquillement devant la télé, voilà le programme du week-end pour le club romain.

Battu par l'Inter Milan (1-3) au San Paolo lundi, le Napoli a rechuté après sa victoire in extremis sur le terrain de Sassuolo (1-2) avant les fêtes. Pour ne pas lâcher le wagon de la Ligue de champions, déjà bien éloigné, une victoire est quasi impérative samedi. En cas de nul ou défaite, une éventuelle qualification en C1 deviendrait utopique. Gattuso et ses joueurs n'ont plus le droit à l'erreur.

Le joueur clé

Il aurait probablement été trop simple de citer Ciro Immobile, auteur de 19 buts... en 17 matches de championnat. Si l'international italien marche sur l'eau, c'est aussi grâce au retour en forme de Luis Alberto. Après une saison en dents de scie, l'Espagnol affiche un niveau exceptionnel. En 21 matches toutes compétitions confondues, il a délivré pas moins de 13 passes décisives. Indispensable dans le 3-5-2 de son entraîneur, l'ancien joueur de Liverpool est celui qui peut changer un match en une action.

Luis Alberto protagonista in Lazio-Juventus 3-1 - Serie A 2019-2020Getty Images

Inter-Atalanta (samedi, 20h45)

La forme du moment

L'une a la meilleure défense, l'autre a la meilleure attaque. L'une est portée par un duo exceptionnel, l'autre produit le meilleur jeu en Italie. Inter-Atalanta, c'est probablement l'affiche la plus alléchante de cette 19e journée. La bande à Gasperini, qualifiée pour les huitièmes de fnale de Ligue des champions, vient même d'inscrire dix buts lors des deux derniers matches de Serie A : cinq face à l'AC Milan avant les fêtes, même tarif pour Parme juste après. Au total, la Dea en a marqué 48... en 18 rencontres. Un record depuis la Juventus lors de la saison 1959-60.

Dans ce duel 100% nerazzurro, l'Inter pourra compter une fois de plus sur sa paire Lautaro Martinez - Romelu Lukaku, rebaptisée "LuLa" par les médias italiens. A eux deux, ils comptabilisent 30 buts toutes compétitions confondues. Une "bromance" qui ne connaît, pour l'instant, aucun accroc. Après sa victoire sur le terrain du Napoli (1-3), lundi, où il ne s'était plus imposé depuis 1997, le club lombard arrive lancé. Antonio Conte devra toutefois faire face à deux absences de taille pour ce choc : Milan Škriniar et Nicolò Barella, tous deux suspendus. Voilà qui pourrait peser dans la balance.

Les enjeux du match

Pour l'Inter, l'équation est simple. En cas de victoire face à l'Atalanta, les Nerazzurri frapperaient un sacré coup dans l'optique du scudetto. Et la Juve, elle, jouerait alors sous pression le lendemain à Rome. Ces dernières saisons, ils ont eu trop souvent tendance à flancher lors de la deuxième partie de championnat. Antonio Conte veut changer cette tendance et terminer au mieux cette phase aller. L'entraîneur italien, qui vient de remporter son 100e match de championnat sur 145 disputés, sait parfaitement que ce genre de journée peut changer le cours d'une saison. S'il est encore trop tôt pour parler de tournant, les enseignements seront dans tous les cas nombreux.

Josip Ilicic abbraccia Alejandro Gomez, Atalanta-Parma, Getty ImagesGetty Images

Après avoir profité du faux de la Roma le week-end dernier, l'Atalanta, qui ne compte plus qu'un point de retard sur la quatrième place, compte bien s'en emparer (certes provisoirement) dès samedi soir. En attendant de voir ce que feront les Giallorossi le lendemain, Papu Gomez et ses coéquipiers ont également l'occasion de confirmer une fois encore leur nouveau statut. Enlevée l'étiquette d'outsider, la Dea est désormais une valeur sûre de Serie A.

Le joueur clé

Pendant que le PSG profite de Mauro Icardi, l'Inter, elle, n'en est pas vraiment nostalgique. Romelu Lukaku, son successeur, affole lui aussi les compteurs. Avec 14 buts en 18 matches, il est devenu le meilleur buteur de l'Inter depuis le début de l'ère à trois points. Le Belge a ainsi battu le record de "Bobo" Vieri (13 buts) qui remontait à dix-neuf ans en arrière. En inscrivant deux doublés de suite (Genoa/Napoli), "Big Rom" rejoint un cercle aussi fermé que relevé. Auparavant, seuls Vieri, Ibrahimovic, Eto'o, Recoba... et Icardi y étaient parvenus.

2019/20 Napoli-Inter LukakuGetty Images

Roma - Juventus (dimanche, 20h45)

La forme du moment

Après sa défaite en finale de la Supercoupe d'Italie face à la Lazio, mi-décembre, la Juventus se devait de réagir à la reprise du championnat. En s'imposant facilement (4-0) face à Cagliari, lundi, elle a rempli sa mission. Même si la production reste encore en deça des attentes, Maurizio Sarri croit en une possible montée en puissance. La deuxième mi-temps contre le club sarde a de quoi le rendre optimiste.

Aligné en relayeur droit lors du dernier match, Adrien Rabiot est notamment attendu au tournant. "On croit en lui, il est arrivé après plusieurs mois d'inactivités et il est important pour nous", confiait Fabio Paratici, le directeur sportif bianconero, il y a quelques jours. Le milieu français devra donc être l'une des armes en plus pour la phase retour. Il lui suffira de marcher dans le sillage de Cristiano Ronaldo, auteur de son premier triplé dans la botte et en grande forme depuis plusieurs semaines.

Vidéo - Sarri : "Rabiot a plus de potentiel que ce qu'il a montré jusqu'ici" 00:27

Du côté romain, le revers face au Torino (0-2) lors de la dernière journée semble déjà avoir été digéré et oublié. "Nous n'avons pas été au niveau, on doit l'admettre (...), Mais on a pas le temps de se morfondre. Il y a un grand match qui arrive et il ne faut pas oublier toutes les belles choses réalisées ces dernières semaines", expliquait Edin Dzeko en début de semaine à Sky Sport. Lors des six derniers matches, lui et ses coéquipiers en ont remporté quatre pour simplement un nul et une défaite. La dynamique, malgré tout, reste positive. Et Paulo Fonseca, l'entraîneur de la louve, fait l'unanimité au sein de son équipe.

Les enjeux du match

Avec 35 points, la Roma, quatrième, en a déjà huit de plus que la saison dernière. L'ordre de marche colle donc parfaitement avec l'objectif initial : retrouver la Ligue des champions. Face aux "gros", cette saison, elle est même invaincue : deux victoires face à l'AC Milan et le Napoli, deux nuls face à la Lazio Rome et l'Inter. La Juve représente probablement le test ultime. Et puis battre la Vieille Dame, souveraine depuis huit ans en Italie, représente toujours quelque chose de spécial pour les Giallorossi, qui ont parfois cru pouvoir ramener le scudetto dans la Ville éternelle durant la dernière décennie. En vain.

Pour conserver son trône, la Juve sait qu'elle n'aura plus beaucoup le droit à l'erreur cette saison. Dimanche soir, ses deux principaux concurrents l'observeront de près dans l'espoir d'un coup d'arrêt. Une situation que Bonucci et ses coéquipiers savent parfaitement gérer. Face à la pression et un Olimpico des grands soirs, les hommes de Sarri seront seuls contre tous. C'est probablement ce qu'ils aiment le plus.

Dans un match aussi éléctrique, on s'attend également une qualité de jeu supérieure. Avec ses interprètes, la Juve en est largement capable. Face à l'Inter (1-2), début octobre, on en avait eu la preuve, notamment sur le deuxième but de Gonzalo Higuain. Bis repetita dimanche ?

Le joueur clé

Qui d'autre que lui, évidemment ? Depuis sa petite colère lors de Juve-Milan, le 10 novembre dernier, Cristiano Ronaldo a remis la machine en route. Et cette fois, il n'a pas eu besoin des mèches blondes. Buteur lors des cinq derniers matches de championnat, le quintuple Ballon d'Or a désormais marqué contre toutes les équipes actuelles de Serie A (hormis les promus Brescia et Lecce). Il ne manquait que Cagliari à son tableau de chasse ? Lundi, "CR7" en a planté trois à l'équipe de Radja Nainggolan. Et voilà qui fait 17/17.

Cristiano Ronaldo festeggia la tripletta dopo Juventus-CagliariGetty Images

"C'est une fantastique sensation de commencer la saison comme ça. La chose la plus importante, ça reste l'équipe", expliquait-il après le 36e triplé de sa carrière. Avec ce Ronaldo là, la Juve possède une arme qu'aucun de ses rivaux ne pourra jamais avoir. Ou alors une pâle copie. Physiquement, le joueur de 34 ans semble désormais à 100%.

"Le genou ne lui fait plus mal, sa condition physique est différente. Et celle mentale aussi", confiait quant à lui son entraîneur Maurizio Sarri, parlant d'un joueur plus "serein" et "souriant". "Il est totalement impliqué", assurait le coach italien. L'OL, qui affrontera la Vieille Dame et "CR7" en huitième de finale de la Ligue des champions, est prévenue.