Lukaku, Ribéry, Ibrahimovic : combien économiseraient les clubs de Serie A en suivant la Juve ?

Depuis quelques jours, la Juventus Turin avait décidé d'aborder, avec ses joueurs, la fâcheuse question des salaires. Giorgio Chiellini, capitaine et titulaire d'une maîtrise en économie, a notamment joué le rôle de médiateur entre les parties. Leonardo Bonucci et Gianluigi Buffon, deux autres sénateurs du vestiaire, l'ont épaulé dans les discussions avec la direction. Au vu du contexte actuel en Italie, où plus de 10.000 personnes ont été emportées par la pandémie de Covid-19, elles se sont déroulées dans un climat de compréhension totale.

CR7, un "sacrifice" de 10,3 millions d'euros

Parfaitement conscient des pertes engendrées par la suspension actuelle de la Serie A, le vestiaire bianconero a décidé de renoncer à quatre mois de salaire (mars, avril, mai et juin). Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, a fait de même. "Les conséquences économiques et financières de l'accord conclu auront un impact positif de 90 millions d'euros sur l'exercice financier 2019/2020", précisait le communiqué de la Vieille Dame, publié samedi.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport revient sur cette annonce et en profite pour faire quelques éclaircissements. Pour faire simple, les joueurs de la Juve vont renoncer à un mois et demi de salaire. Le reste (deux mois et demi) sera vraisemblablement payé après le 30 juin, date de clôture du bilan comptable de l'exercice 2019-2020. Le montant restant à verser serait donc à inscrire sur le suivant (2020-2021). Pour Cristiano Ronaldo, qui touche un salaire de 31 millions d'euros par an, cela représente un "sacrifice" de 10,3 millions d'euros d'après le quotidien.

Cristiano RonaldoGetty Images

Au lendemain de cette annonce, Gabriele Gravina, le président de la Ligue italienne de football (FIGC) a tenu à féliciter la Juve. "C'est un exemple pour tout le système, l'intérêt général a été protégé (...) L'unité et la solidarité du monde du football représentent une grande réponse à cette urgence que nous vivons. C'est avec l'aide des protagonistes que le football en sortira plus fort", a-t-il expliqué à l'ANSA, une agence de presse italienne. Une manière plus ou moins subtile de lancer un appel aux autres clubs de Serie A à suivre l'exemple de la Vieille Dame, qui n'a pas eu besoin d'attendre les directives des uns et des autres pour trancher sur la question.

Lukaku, Ibrahimovic, Ribéry...

Pour savoir s'il sera suivi, seul le temps nous apportera réellement une réponse. Mais en attendant, la Gazzetta a imaginé le même scénario dans le reste du championnat. Par exemple, que se passerait-il si les stars de l'Inter Milan décidaient de s'asseoir sur quatre mois de salaire pour cette saison ? Au sein du club lombard, Romelu Lukaku et Christian Eriksen, débarqués en janvier, touchent les deux plus gros salaires : 7,5 millions d'euros. Rien que sur ces deux derniers, les Nerazzurri feraient une économie aux alentours de 5 millions d'euros.

Romelu LukakuGetty Images

Du côté du voisin milanais, l'AC Milan, les hommes de Mino Raiola sont ceux qui gagnent le plus : Gianluigi Donnarumma (6 millions d'euros) est bien loin devant Alessio Romagnoli (3,5 millions). Zlatan Ibrahimovic (3 millions), lui, suit de près son capitaine. Si les trois joueurs acceptaient de faire l'impasse sur quatre mois de salaire, leur club économiserait 4,1 millions d'euros. Le Napoli, lui, épargnerait 2 millions d'euros rien que sur le salaire de Kalidou Koulibaly (6 millions).

Arrivé l'été dernier à la Fiorentina, Franck Ribéry est tout en haut de la grille des salaires avec 4 millions d'euros net par saison d'après le quotidien transalpin. Si le joueur français acceptait de baisser ses émoluments pour quatre mois, la Viola pourrait par exemple payer douze mensualités à un autre de ses joueurs, Erick Pulgar, qui gagne 1,3 million d'euros. De quoi donner un ordre d'idée de l'économie que ferait le club florentin.

Enfin, dans la capitale, la Roma verse 5 millions d'euros par saison à Edin Dzeko. Les Giallorossi économiseraient 1,6 million en suivant le modèle Juve. Côté Lazio, Sergej Milinkovic-Savic perçoit 2,5 millions d'euros : avec un sacrifice de quatre mois, son club mettrait de côté 800.000 euros.