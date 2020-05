SERIE A - Après un test récent, Gian Piero Gasperini a compris qu'il avait été contaminé par le coronavirus au mois de mars dernier. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l'entraineur de l'Atalanta s'est confié sur ces semaines de convalescence et concède avoir eu peur de mourir.

C'est un témoignage poignant qu'a livré Gian Piero Gasperini dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Malade au début du mois de mars dernier, le tacticien a eu la confirmation par un test récent qu'il avait été touché par le virus. "Il y a 10 jours, les tests sérologiques m'ont confirmé que j'avais eu le Covid-19. J'ai développé des anticorps, ce qui ne veut pas dire que je suis immunisé" a-t-il expliqué auprès du quotidien italien.

L'entraineur de l'Atalanta s'est plus amplement confié sur les symptômes et son ressenti : "La veille du match contre Valence, je me sentais mal. L'après-midi, encore pire, raconte Gasperini. C'était le 10 mars. Les jours suivants, j'ai peu dormi, j'étais en morceaux. Toutes les deux minutes passait une ambulance. À côté de chez moi, il y a un hôpital. Et la nuit, je pensais : Si je vais là-dedans, que m'arrivera-t-il ? Je ne peux pas partir maintenant, il me reste tellement de choses à faire.(...) J'ai pensé à la mort." En Italie, le coronavirus a fait un peu plus de 33 000 morts. La Serie A officialisé sa reprise pour le week-end du 20 juin.

