SERIE A - L'écart était déjà réel. Le voilà désormais insurmontable. Surpris à domicile par Bologne dans une deuxième période très animée, l'Inter Milan a laissé filer des points ce dimanche (1-2). Désormais, les hommes d'Antonio Conte sont troisièmes mais disposent de 11 points de retard sur la Juve et de 4 sur la Lazio Rome. Derrière, l'Atalanta peut revenir à un petit point.

L’Inter Milan s’est sabordé. Devant au score et en supériorité numérique, les Nerazzurri ont été renversés par Bologne sur leur pelouse dimanche après-midi (1-2), lors de la 30e journée de Serie A. La formation d’Antonio Conte manque donc l’occasion de revenir à un point de la deuxième place de la Lazio et pourrait voir l’Atalanta (4e) se rapprocher à une longueur. Bologne retrouve de son côté la première partie de tableau et grimpe à la 9e place.

Une histoire de cartons rouges, de penalty manqué et de coaching gagnant. Voilà comment une rencontre plutôt terne et au suspense a priori limité peut prendre une toute autre dimension. Devant au score grâce à un but de renard de Romelu Lukaku (1-0, 22e), en supériorité numérique après l’insulte de Roberto Soriano à l’arbitre (57e), l’Inter était en mesure de tuer tout suspense quand Lautaro Martinez s’est élancé pour transformer un penalty obtenu par Antonio Candreva. Mais l’attaquant argentin s’est manqué en frappant plein axe (62e). Et tout a basculé.

Un facteur X nommé Juwara

Entré en jeu dans la foulée, le jeune Musa Juwara a mis l’Inter sous l’eau à lui tout seul. Ou presque. L’attaquant de 18 ans a averti une première fois Samir Handanovic (73e) avant de sanctionner la mauvaise relance de Roberto Gagliardini (1-1, 74e). Puis il a "intelligemment" joué le coup pour provoquer l’exclusion d’Alessandro Bastoni, sanctionné d’un deuxième carton jaune (77e). Trois minutes plus tard, Musa Barrow concluait un contre d’école et l’Inter était à genou (1-2, 80e).

Le coaching d’Antonio Conte, lui, a eu un résultat diamétralement opposé puisqu’Alexis Sanchez s'est distingué... en manquant deux énormes occasions dans la surface. Une frappe à côté (89e), une parade de Lukasz Skorupski (93e) et Bologne a arraché une victoire longtemps inespérée, bien que l’Inter n’ait jamais réellement pris son destin en main dans cette rencontre. Le club milanais peut (presque) oublier le titre – la Juve étant à onze points – et manque l’occasion de se rapprocher de la place de dauphin. Si l’Atalanta s’impose à Cagliari dans la foulée (19h30), c’est même derrière qu’il faudra regarder.

