SERIE A – Cristiano Ronaldo a connu une forme de délivrance, ce samedi, lors du derby de Turin, remporté par les Bianconeri (4-1). Après une très longue série d'échecs, le Portugais a converti son premier coup franc avec la Juventus. Enfin.

Il suffit de voir la manière avec laquelle il a fêté son but pour comprendre à quel point cette interminable série d'échecs avait fini par l'atteindre. Mais Cristiano Ronaldo est du genre obstiné. Le Portugais a donc insisté. Et ça a payé. Presque deux ans jour pour après s'être engagé avec la Juventus, CR7 a inscrit son tout premier coup franc avec le club italien, samedi, lors du derby turinois. Et pas de n'importe quelle manière.

Cristiano Ronaldo exulte après son but inscrit sur coup franc lors de Juventus - Torino, le 4 juillet 2020 Crédit: Getty Images

Serie A Même formule, même résultat : la Juventus s'amuse dans le derby IL Y A 3 HEURES

Alors que la Vieille Dame n'était franchement plus très sereine en début de seconde période, Ronaldo s'est saisi du ballon à 25 mètres de la cage, dans l'axe, après une faute de main d'Aina. Le quintuple Ballon d'Or a exécuté son rituel, infructueux depuis le 5 juin 2019, date de son dernier but inscrit sur coup franc, lors de Portugal – Suisse. Il s'est élancé et cette fois, la trajectoire fut parfaite. Effleuré du bout des gants de Salvatore Sirigu, le ballon a fini a course dans la lucarne droite. Et CR7 a exulté.

En Ligue des champions, 25 ratés consécutifs

"Je pensais qu'il n'en souffrait pas mais à la fin du match, il est venu me voir et m'a dit : 'enfin !'", a révélé Maurizio Sarri après la rencontre, dans des propos relayés par Tuttosport.

Et pour cause : l'attaquant avait échoué lors de ses 42 tentatives avec la Juve. Une anomalie à l'échelle du joueur qu'il est, et du spécialiste de l'exercice qu'il fut lors de ses années mancuniennes puis madrilènes. Cette fois, il a de nouveau réglé la mire. Pourra-t-il également mettre fin à une série de 25 coups francs sans marquer en Ligue des champions ?

Lyon, qui retrouvera le club turinois en huitième de finale retour, le 7 août, doit espérer que le Portugais égare de nouveau le mode d'emploi. Mais l'OL aurait tort, de toute façon, de ne pas se méfier. Même s'il ne retrouve pas toute son efficacité sur ces phases de jeu, Ronaldo reste un buteur redoutable. La preuve : lors de ce derby turinois, il est devenu le premier joueur de la Juventus à inscrire 25 buts saisonniers en Serie A depuis… 1961.

Le coup franc de Cristiano Ronaldo lors de Juventus - Torino, le 4 juillet 2020 Crédit: Getty Images

Serie A 648 matches pour un (nouveau) record : Buffon, Gigi l'immortel IL Y A UN JOUR