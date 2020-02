La Lazio est plus que jamais vivante. Dimanche soir, dans le cadre de la 24e journée de Serie A, les Biancocelesti ont disposé de l'Inter (2-1) dans leur antre du Stadio Olimpico. Les Nerazzurri avaient pourtant ouvert le score grâce à Ashley Young (44e), avant que Ciro Immobile, sur penalty (50e), puis Sergej Milinkovic-Savic (69e) ne retournent la situation.

Grâce à ce probant succès, les hommes de Simone Inzaghi piquent la deuxième place de leurs adversaires du jour et se retrouvent à une unité de la Juventus. De son côté, l'Inter rétrograde en troisième position, à trois points de la Vieille Dame.

Les premiers instants de cette rencontre ont prouvé qu'elle opposait bel et bien les deux meilleures défenses de Serie A (20 buts concédés). Car si l'intensité et les intentions ont été présentes dès le coup d'envoi, les défenses ont tenu la baraque. Finalement, la première à avoir craqué a été celle de la Lazio Rome. Dans un premier temps, Thomas Strakosha s'est montré déterminant sur une frappe flottante d'Antonio Candreva, mais derrière, le portier n'a clairement pas été aidé par ses partenaires, sur le second ballon récupéré par Ashley Young, qui a ensuite réussi à ouvrir le score, du droit (44e, 0-1). Auparavant, le gardien de but albanais avait réussi à retarder l'échéance, en gagnant son duel face à Romelu Lukaku (19e).

La Lazio n'avait plus connu cela depuis 21 ans

Menée, la Lazio ne s'est pas désunie pour autant. En confiance, elle a même patienté seulement cinq petites minutes de jeu, après la pause, avant d'égaliser. Le meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile, s'est fait justice lui-même, sur penalty (50e), pour son 26e but de la saison. Les locaux n'ont pas arrêté de pousser et ont fini par être récompensés une seconde fois. Après une première tentative d'Adam Marusic, sauvée sur sa ligne par Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic ne s'est ensuite pas fait prier pour donner l'avantage aux siens (69e, 2-1). En début de rencontre, l'international serbe avait bien failli ouvrir le score, mais son missile était venu heurter la barre transversale (9e).

Si les hommes d'Antonio Conte ont tenté de pousser, ils ont pensé égaliser lorsque Lautaro Martinez, d'une tête plongeante, a trompé Thomas Strakosha, avant que son but ne soit rapidement annulé pour une position de hors-jeu. Juste auparavant, Christian Eriksen avait également tenté de surprendre le portier adverse, mais sans réussite (78e). En fin de rencontre, l'Inter a même bien failli encaisser un troisième but, mais Ciro Immobile, complètement seul, a perdu son duel face à Daniele Padelli (85e).

Pour la première fois depuis 2016, la Lazio Rome a gagné, à domicile, contre l'Inter, qui a enregistré là sa deuxième défaite de la saison en championnat. Le club romain, qui n'avait plus compté un si grand nombre de points à ce stade de la compétition depuis la saison 1998-1999, permet surtout la poursuite de cette lutte à trois en tête du classement de Serie A. Privé de suspense depuis un long moment, le championnat italien version 2019-2020 est décidément toujours aussi passionnant.