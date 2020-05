SERIE A - Après le feu vert pour la reprise de la saison, l'assemblée de la Ligue italienne de football a validé le calendrier qui l'accompagnera. La finale de la Coupe d'Italie aura lieu le 17 juin, alors que les matches en retard de la 25e journée se dérouleront le week-end du 20 juin.

Un pas après l'autre, la Serie A marche tout droit vers sa reprise. Officiellement fixée au week-end du 20 juin, jeudi, par le Ministre des Sports Vincenzo Spadafora, cette dernière va bien débuter par les quatre matches reportés de la 25e journée : Atalanta - Sassuolo, Inter - Sampdoria, Torino - Parme et Verona - Cagliari. Cette décision, prise notamment en prévision d'une éventuelle future interruption, a été validée par l'assemblée de la Ligue italienne de football au terme d'une journée bien tourmentée. Dans la foulée, dès le lundi 22 juin, la 28e journée démarrera. Concernant le calendrier de la Coupe d'Italie, qui fait débat, il a (presque) été confirmé.

Serie A Nouveau départ, première polémique : L'Inter songerait à envoyer son équipe réserve contre le Napoli HIER À 09:27

Après le mécontentement des clubs concernés, les demi-finales (Juve - AC Milan et Napoli - Inter) demeurent en suspens. La grande finale, elle, se disputera le 17 juin au Stadio Olimpico de Rome. "Les dates et horaires seront communiquées dans les prochains jours", précise la Ligue italienne dans son communiqué. En tout et pour tout, le Calcio disputera 127 matches en 50 jours. Avec, pour objectif, de boucler son exercice 2019-2020 avant le 2 août, pour ensuite disputer les Coupes européennes. Mais ça, c'est encore une autre histoire.

Serie A Nouveau départ, première polémique : L'Inter songerait à envoyer son équipe réserve contre le Napoli HIER À 09:27