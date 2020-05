SERIE A - Au lendemain de l'officialisation de son retour le 20 juin prochain, la Serie A est déjà en proie à une première polémique. Mécontente du calendrier établi, et notamment celui de la Coupe d'Italie, l'Inter songerait à envoyer la Primavera, son équipe jeune, pour sa demi-finale retour contre le Napoli. L'AC Milan et la Juventus seraient aussi remontés.

C'est l'annonce que tout le monde du football italien attendait. Après des semaines de combat, le Calcio a obtenu jeudi le feu vert définitif pour la reprise de la Serie A, qui (re)démarrera officiellement le 20 juin prochain. Mais juste avant, la place sera laissée à la Coupe d'Italie, où demi-finales et finale restent encore à jouer. Si l'on en croit les médias italiens, voici donc le calendrier prévu : Juve-Milan (1-1 à l'aller) le 13 juin, Napoli-Inter (14 juin) puis finale au Stadio Olimpico de Rome le 17 juin. Le tout en quatre jours chrono et après plus de deux mois et demi d'arrêt. De quoi lancer une polémique avant même de commencer.

Football "Le retour du foot" : L'Angleterre et l'Italie euphoriques, la France beaucoup moins IL Y A 8 HEURES

Particulièrement remonté, l'administrateur de l'Inter Milan Giuseppe Marotta menacerait d'envoyer la "Primavera", l'équipe réserve, au San Paolo. Selon La Gazzetta dello Sport, sa colère se justifie notamment par le calendrier chargé que pourrait avoir à affronter le club lombard club dès la reprise. En plus de leur demi-finale et une possible finale, les Nerazzurri pourraient en effet disputer leur match en retard (contre la Sampdoria) le week-end suivant, puisque la Ligue italienne envisagerait, dans un premier temps, de disputer les rencontres reportées de la 25e journée (Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari et donc Inter-Samp).

"C'est discutable"

De son côté, l'AC Milan a suivi son voisin en jugeant "discutable" le fait de "décerner un trophée" dans ces conditions. "Il y aura deux matches en trois jours avec des équipes sur le terrain après trois mois", a ainsi déclaré le président milanais Paolo Scaroni à l'agence de presse ANSA. L'humeur est sensiblement la même pour la Juventus, pas vraiment emballée à l'idée de reprendre de cette manière. Toujours d'après le quotidien, il n'est pas à exclure que les demi-finales de la Coupe d'Italie aillent directement aux tirs aux buts en cas d'égalité, sans passer par la case prolongations.

Au total, le Calcio s'apprête à affronter 127 matches en 50 jours. Le calendrier définitif devrait être décidé ce vendredi lors de l'Assemblée de la Ligue italienne de football, précédée par le Conseil de l'instance. Les modalités de ce nouveau départ, et notamment les horaires des rencontres, seront ensuite probablement communiquées.

Giuseppe Marotta - Inter Crédits Getty Images

Serie A Et maintenant l'Italie : la Serie A reprendra le 20 juin IL Y A UN JOUR