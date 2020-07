SERIE A - Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic aurait décidé de prolonger son contrat d'une saison, alors que ce dernier devait se terminer à la fin du mois d'août. Depuis son retour au Milan AC en janvier dernier, le Suédois a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en 17 rencontres de championnat.

Zlatan Ibrahimovic est immortel. À 38 ans, et à quelques semaines de la fin de son contrat avec l'AC Milan, le géant suédois va rempiler pour une saison de plus avec les Rossoneri, si l'on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport. Il percevrait un salaire de 4 millions d'euros par an, assortis de quelques bonus liés à son rendement ainsi qu'à une éventuelle qualification de l'AC Milan pour une compétition européenne.

Depuis son grand retour en Lombardie en janvier dernier, le Z régale les tifosi milanais. Mercredi, lors de la 36e journée de Serie A, le Suédois a été l'auteur d'un récital face à la Sampdoria. Avec deux buts et une passe décisive au compteur, Ibra a soigné ses statistiques et une nouvelle fois prouvé à ses dirigeants qu'il était indispensable, malgré son âge avancé. Longtemps pressenti du côté d'Hammarby en Suède, Zlatan a devrait donc bel et bien rester à Milan.

