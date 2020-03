Cristiano Ronaldo est un roi à qui on ne refuse rien. CR7 a acquis ce droit par ses accomplissements car, en contrepartie, il a toujours assumé ses responsabilités. Demandez donc aux supporters du Real Madrid. Ou à ceux de la sélection portugaise. Ce privilège a quelques fois posé problème, mais quiconque a tenté d’y mettre fin l’a payé au prix fort. Ce n’est pas Florentino Pérez qui vous dira le contraire.

Cette maxime-là s’applique à tout ce qui concerne le joueur de Madère, de près ou de loin. Il peut s’agir du volet financier. Du domaine moral. Ou même d’un aspect de son jeu. Comme les coups de pied arrêtés. Si CR7 veut s’en charger, il s’en charge.

Vidéo - Les coups francs, ce rare domaine où Ronaldo n'a pas évité le déclin 02:18

"Avant, quand nous travaillions les coups francs à l’entraînement, ça se jouait entre Dybala et moi", avait confié Miralem Pjanic à Juventus TV, en août 2018. Maintenant, ils seront à 100% pour Ronaldo. Il est un formidable tireur." Le Portugais avait débarqué à Turin un mois et demi plus tôt.

Un compromis, c’est tout

Depuis, l’ancien Madrilène n’a pas converti le moindre coup franc direct en but, en quarante tentatives. A Turin, le malaise s’est installé alors que la presse s’est emparée du sujet depuis plusieurs mois. Le club, lui, préfère vivre avec ce problème que de s’en créer d’autres, même s’il dispose de deux des meilleurs tireurs actuels, Miralem Pjanic et Paulo Dybala.

Entre-temps, Massimiliano Allegri avait tout de même réussi à mettre en place un compromis, qui tient toujours. "Ronaldo est quelqu’un d’intelligent, avait-il lâché, en conférence de presse, en novembre 2018. Il sait que Pjanic et Dybala sont d’excellents tireurs. Ils se chargeront donc des coups francs proches de la surface adverse. Ronaldo pourra prendre ceux qui sont plus lointains."

Cristiano Ronaldo frappe un coup franc sous les yeux de Miralem Pjanic, lors de Torino - Juventus, le 2 novembre 2019Getty Images

Le Portugais n’a de toute façon jamais été friand des coups de pied arrêtés à courte distance, sa technique de tir s’avérant beaucoup plus efficace au-delà de 25 mètres. Maurizio Sarri, lui, n’a pas cherché à aller plus loin. Au contraire. Le technicien italien avait déjà créé des tensions avec sa star en le sortant à plusieurs reprises en fin de match, pour le préserver physiquement.

Ronaldo ne fera jamais le constat de l’échec

Il s’est donc épargné un autre sujet épineux. "Nous avons deux spécialistes droitiers sur le terrain : Pjanic et Ronaldo, analysait-il en octobre dernier. Ils vont donc se mettre d’accord entre eux."

Après avoir lu tout cela, vous vous dites peut-être que Ronaldo pourrait, de son propre chef, renoncer à l’exercice. Oubliez cette idée. Et ayez la certitude qu’elle ne lui a jamais traversé l’esprit. Une telle décision serait pourtant sage et réfléchie, pensez-vous. Lui l’assimilerait à un échec. Et il y a bien longtemps que ce mot ne fait plus partie de son vocabulaire.

" Voilà comment moi je fais "

La preuve : en 2009, lors d’un entraînement à Madrid, Ronaldo récupère une vingtaine de ballons pour travailler ses coups de pied arrêtés, après la séance. Résultat ? Aucun but. Rafael van der Vaart, qui le regarde, fait mouche dès sa première tentative. "C’est comme ça que tu devrais faire", lui glisse alors le Néerlandais, comme il l’a confié un peu plus tard sur Twitter.

Lors du match suivant, "VdV" souhaite se charger d’un bon coup franc obtenu par le Real, à 30 mètres du but adverse. "Non, je le prends", lui rétorque CR7. Le Portugais s’élance, frappe, loge le ballon dans la lucarne. Il se retourne vers son coéquipier, en souriant, et lui dit : "Voilà comment moi je fais."

Pjanic, Dybala et les autres devront attendre sa retraite

Si le joueur de la Juventus est tant attiré par le but, c’est avant tout parce qu’il est obsédé par la perfection. Cette donnée-là est inscrite depuis toujours dans son ADN. Dans un billet pour le Daily Mail, l’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United Mike Phelan écrivait que Ronaldo a, dès son arrivée au club, challengé Ryan Giggs aux coups de pied arrêtés.

Ryan Giggs et Cristiano Ronaldo, qui place le ballon avant de tirer un coup franc, à Manchester UnitedGetty Images

Il a fini par battre régulièrement le Gallois et après cela, il a réclamé la présence systématique, dans la cage, d’Edwin van der Saar, l’un des meilleurs gardiens de l’époque, afin de poursuivre sa progression. Jusqu’à devenir une référence dans le domaine.

Ronaldo est effectivement devenu l’un des tout meilleurs tireurs de coups francs, quelques années plus tard, avant de perdre progressivement ce statut. A tout jamais ? Probablement. Mais lui fera tout pour le retrouver. Du moins, il essaiera. Tant qu’il le pourra.