SERIE A - Les mauvaise nouvelles s'accumulent pour le championnat italien. Après le Torino, la Fiorentina a annoncé ce jeudi avoir trouvé six nouveaux cas de coronavirus au sein de son équipe (trois joueurs, trois membres du staff). En parallèle, le Comité scientifique et la Fédération italienne de football ont discuté du protocole de reprise, jugé "insuffisant" dans un premier temps.

On pensait que la reprise de la Serie A se rapprochait. Depuis mercredi, la voilà qui s'éloigne à nouveau. Alors que les clubs ont repris, pour la plupart, les entraînements individuels, d'autres continuent d'effectuer un dépistage géneral de leurs joueurs. Après le Torino, qui a annoncé avoir trouvé un cas de coronavirus dans son effectif, c'est désormais au tour de la Fiorentina. Dans un communiqué, le club toscan a indiqué que "trois joueurs" et "trois membres du staff" avaient été testés positifs au Covid-19 .

"Ils sont placés en isolement, comme le demande le protocole. Demain (vendredi) matin, d'autres visites médicales nécessaires pour la reprise facultative des entraînements individuels sont prévues pour le reste du groupe", écrit la Viola dans son communiqué. En vue d'une reprise éventuelle de la saison de Serie A, c'est bien évidemment un mauvais signal qui vient d'être reçu. Et ceux qui militent pour ne pas reprendre ont désormais des arguments supplémentaires à faire valoir.

Une réunion sans décision

En coulisses, c'est une réunion très attendue qui a eu lieu ce jeudi après-midi. D'un côté, les vingt membres du Comité scientifique italien, qui n'est pas décisionnaire mais très écouté et suivi par le gouverment. De l'autre, la délégation de la Fédération italienne de football (FIGC). Sur la table, le protocole sanitaire à suivre en cas de reprise des entraînements collectifs, prévu normalement pour le 18 mai, et du championnat, jugé "insuffisant" dans un premier temps par le Comité.

Pendant une heure et demie, les parties se sont donc confrontées. Et selon la Gazzetta dello Sport, deux points bloquent toujours : le possible manque de tests à disposition dans les régions les plus touchées (Lombardie) et les décisions à prendre en cas de nouveaux cas positifs après la reprise. "Un autre sujet délicat est celui de la couverture d'assurance, puisque l'Inail (Institut national d'assurance contre les accidents sur le travail) considère un cas positif au coronavirus un accident sur le lieu du travail", rapporte le média transalpin.

Dans les prochains jours, le Comité scientifique rédigera un rapport au ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora. "On évaluera l'évolution de la pandémie dans les prochains jours. Nous devons faire attention et espérer que d'ici le 18 mai les résultats sur la contamination seront positifs", a déclaré ce dernier, qui a confirmé qu'une reprise de la saison s'effectuerait dans tous les cas "à huis clos". Cela fait au moins une certitude pour le football italien.

