SERIE A - L'Inter Milan n'a pas manqué l'occasion. En battant le Torino (3-1) lundi soir, le club lombard a délogé la Lazio Rome de la deuxième place, à la différence de buts particulière.

Cette fois, l’Inter ne rate pas le coche. Menés à la pause après une vulgaire faute de main d’Handanovic (17e), les nerazzuri ont parfaitement géré la seconde période pour s’offrir le Torino et la deuxième place de Serie A (3-1) lundi soir, pour le compte de la 32e journée. Auteurs de trois buts en douze minutes, Ashley Young (49e), Diego Godin (51e) et Lautaro Martinez (61e) ont enfoncé le Toro, qui stagne dangereusement à la 16e position. Les Milanais, quatrièmes avant la rencontre, passent devant l’Atalanta Bergame et la Lazio Rome à six journées de la fin du championnat italien.

Serie A L'inter rate le coche et le podium 09/07/2020 À 21:43

Sirigu 2, Handanovic 0

Complètement dominés dès le coup d’envoi, le Toro n’a quasiment pas touché au ballon lors du premier quart d’heure de jeu. Et c’est Salvatore Sirigu qui a permis aux siens de ne pas subir l’ouverture du score sur une frappe sèche de Brozovic, en se couchant parfaitement sur sa droite devant la puissance du milieu croate (12e). Acculés dans leur camp, les Turinois ont tout de même décidé de monter sur leur premier corner de la partie.

A raison. Alors que Handanovic n’avait pas encore été mis à contribution, le gardien interiste a été l’auteur d’une incroyable faute de main en relâchant le ballon devant les pieds d’Andrea Belotti, qui n’avait plus qu’à le pousser au fond des filets pour ouvrir le score contre le cours du jeu (17e). Au contraire, Salvatore Sirigu a continué à assurer devant sa ligne en remportant un face à face crucial avec Lautaro Martinez (32e) pour permettre au Toro, au moment de la pause, de continuer à croire à une victoire de prestige, cruciale dans sa quête au maintien en Serie A.

L’Inter à réaction

Mais Antonio Conte est alors passé par là, ordonnant à ses joueurs de mettre plus de hargne sur le terrain. Et il a été entendu. Au retour des vestiaires, les Interistes sont passés à la vitesse supérieure et ont faire vivre un calvaire aux défenseurs du Toro. A peine trois minutes après la reprise, Lautaro Martinez, de la tête, a parfaitement senti le déboulé d’Ashley Young dans la surface pour permettre à l’international anglais de fusiller Sirigu d’une demi-volée imparable pour égaliser (48e).

Dans la foulée, après une belle combinaison sur corner, ce même Ashley Young a déposé le ballon sur Alexis Sanchez, qui a trouvé Diego Godin en première intention pour que l’Uruguayen ouvre son compteur en Serie A d’une tête avec l’aide de la transversale (2-1, 51e). Si Belotti, qui a inscrit au moins un but lors de ses six derniers matches, a de nouveau prouvé sa confiance en trouvant la transversale à l’heure de jeu (65e), les hommes de Moreno Longo n’ont ensuite plus été en mesure d'inquiéter le Milan. Des Interistes qui auraient pu alourdir la marque si Sirigu ne s’était pas imposé devant Sanchez (65e) et Gagliardini (86e).

Au classement, avec 68 points, l’affaire est parfaite pour le club d’Antonio Conte, qui coiffe l’Atalanta Bergame et la Lazio Rome pour s’asseoir à la deuxième place de Serie A, mais toujours loin derrière la Juventus (76 points), à qui un nouveau titre de champion d’Italie tend les bras.

Serie A Renversé, l'Inter est désormais en danger 05/07/2020 À 17:20