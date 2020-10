"Je suis en quarantaine obligatoire, (...) en respectant les lois, les règles, les protocoles et je n'ai pas enfreint le moindre protocole", a affirmé la star portugaise de la Juventus, dans un live vidéo sur Instagram. CR7 affirme avoir "tout bien fait" en organisant son retour vers l'Italie avec un "avion-ambulance", des ambulances et en évitant tout contact, "tout cela avec des autorisations". "Un monsieur dont je ne vais pas dire le nom, ici en Italie, (...) dit que je n'ai pas respecté le protocole, c'est simplement du mensonge. J'ai respecté et je respecterai tous les protocoles", a insisté le joueur.