Le week-end ne pouvait pas mieux commencer pour les supporters de la Juventus Turin. La Vieille Dame a annoncé ce vendredi sur son site officiel que Cristiano Ronaldo n'était plus positif au Covid-19. "Le joueur a effectué un nouveau test qui s'est avéré négatif, indique l'actuel cinquième de Serie A. Après 19 jours, Cristiano Ronaldo est donc guéri et n'est plus obligé d'être à l'isolement." Le Portugais peut donc espérer jouer à La Spezia ce dimanche en championnat.