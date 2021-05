Les regards en disent parfois beaucoup. Celui de Zlatan Ibrahimovic ce dimanche ne disait rien de bon. Pas plus que ceux de ses adversaires et coéquipiers. L'attaquant suédois de l'AC Milan s'est écroulé, seul, durant le dernier match de la 35e journée de Serie A ( remporté par les Rossoneri sur la pelouse de la Juve ). Lors d'un appui sur son pied gauche, son genou a semblé se dérober. Il est sorti du terrain quelques instants plus tard, peu après l'heure de jeu.