Milan a su se passer de son roi. Sans Zlatan Ibrahimovic, blessé, le club lombard a même accru son avance en tête de la Serie A grâce à un succès facile (2-0) à domicile face à une Fiorentina en manque de confiance, dimanche lors de la 9e journée. Les Rossoneri (23 pts) comptent désormais cinq points d'avance sur l'Inter et Sassuolo (18 pts) et six sur l'AS Rome et la Juventus (17 pts). La Roma a toutefois l'occasion de prendre seule la deuxième place à l'occasion de son déplacement en soirée à Naples, dans un match que les Napolitains disputeront avec un maillot spécial, rappelant les couleurs de l'Argentine, pour rendre à nouveau hommage à Diego Maradona.