Grâce un but tardif de Matteo Darmian, l’Inter Milan s’est imposé ce dimanche midi face à Cagliari, au bout d’une rencontre très fermée (1-0). Les hommes d’Antonio Conte voient leur 19e Scudetto se rapprocher !

Dans un match fermé comme attendu, la détermination amenée par l’ancien entraîneur de la Juve a de nouveau fait la différence, pour un 6e succès d’affilée dans l’élite italienne par un but d’écart. Après avoir buté maintes fois sur un Guglielmo Vicario, le dernier rempart sarde, les Nerazzurri ont trouvé l’ouverture de justesse en fin de rencontre, sur un centre parfait d’Achraf Hakimi pour l’ancien défenseur de Manchester United et du Torino (77e).

Serie A L'Inter Milan s'envole toujours plus en tête 07/04/2021 À 18:39

Avec ce 23e succès en Serie A cette saison en 30 rencontres, les coéquipiers de Romelu Lukaku prennent 11 points d’avance sur leur dauphin et rival, le Milan AC, qui s’est imposé samedi soir à Parme (1-3).

Grâce un but tardif de Matteo Darmian, l’Inter Milan s’est imposé ce dimanche midi face à Cagliari, au bout d’une rencontre très fermée (1-0). Les hommes d’Antonio Conte voient leur 19e Scudetto se rapprocher ! Dans un match fermé comme attendu, la détermination amenée par l’ancien entraîneur de la Juve a de nouveau fait la différence, pour un 6eme succès d’affilée dans l’élite italienne par 1 but d’écart. Après avoir buté maintes fois sur un Guglielmo Vicario, le dernier rempart sarde, les Nerazzurri ont trouvé l’ouverture de justesse en fin de rencontre, sur un centre parfait d’Achraf Hakimi pour l’ancien défenseur de Manchester United et du Torino (77e). Avec ce 23e succès en Serie A cette saison en 30 rencontres, les coéquipiers de Romelu Lukaku prennent 11 points d’avance sur leur dauphin et rival, le Milan AC, qui s’est imposé samedi soir à Parme (1-3).

Les Intéristes ont eu fort à faire avec l’opposition du jour. Les hommes de Leonardo Sempli, très disciplinés tactiquement dans leur 3-5-2, n’ont pas laissé beaucoup d’espace aux Milanais. Si Stefano Sensi (24e), Christian Eriksen (11) et Matteo Darmian (40), parviennent tous à inquiéter Vicario en première période, la prestation XXL du gardien formé à l’Udinese empêche les Nerazzurri de marquer. Et comme souvent, trop brouillonne offensivement, l’équipe qui subit finit par plier : sur un magnifique mouvement collectif initié par Stefano Sensi et, surtout, Romelu Lukaku, auteur de l’avant-dernière passe, Hakimi a trouvé Darmian qui a pu terminer de près devant un Vicario médusé (77e). C’est certain : quelque chose a changé dans l’équipe chère à Javier Zanetti, et malgré l’élimination précoce en Ligue des Champions, ça sent bon pour un nouveau trophée prêt à garnir l’armoire intériste. Il faut désormais de vrais miracles au Milan de Zlatan Ibrahimovic (exclu hier à Parme, pour insultes à l’arbitre de la rencontre et qui attend la durée de sa suspension) et à la Juve de Cristiano Ronaldo, peu convaincants dans leurs dernières sorties et loin, très loin de la maîtrise affichée par les coéquipiers de Samir Handanovic, pour empêcher la Beneamata (la bien-aimée) d’accrocher son Scudetto numéro 19.

Serie A Ses rivaux calent, l'Inter en profite 03/04/2021 À 20:39