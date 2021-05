Un festival offensif milanais et la pire défaite turinoise de la saison. Sur la pelouse du Torino, l'AC Milan a fait exploser le Toro, ce mercredi, en l'humiliant 7 buts à 0, grâce notamment à un triplé d'Ante Rebic (67e, 72e, 79e) et un doublé de Theo Hernandez (19e, 62e). Franck Kessié (26e (P)) et Brahim Diaz (50e) ont également participé à la fête. Ce troisième succès en trois matches permet aux Rossoneri de reprendre la troisième place de Serie A, derrière l'Atalanta Bergame et devant le Napoli, et peut rêver davantage encore de Ligue des champions. De son côté, le Torino (16e) plonge en plein doute, à deux journées de la fin de saison. Les Turinois n'ont que 4 points d'avance sur la zone de relégation.

Le triplé express de Rebic

Si les premières notes ont été jouées dans l'acte initial, avec deux buts marqués à la pause, le récital milanais s'est principalement déroulé dans une seconde période à sens unique. L'un des hommes forts de cette partition a attendu l'heure de jeu pour délivrer un solo magnifique. Muet jusqu'à la 67e minute de jeu, Ante Rebic a exaspéré Salvatore Sirigu en inscrivant un triplé express en seulement 12 minutes !

Face à une défense turinoise déjà aux abois depuis de longues minutes, le Croate a commencé par un ballon enroulé du droit sur une bonne passe de Krunic pour ouvrir son compteur (67e, 0-5). Puis, sur un contre emmené par Leao, l'attaquant milanais s'est retrouvé seul dans l'axe pour pousser le ballon au fond (72e, 0-6), avant de clôturer sa performance par un but du genou (79e, 0-7) venant boucler ce scénario rêvé.

Theo Hernandez inscrit son deuxième doublé de la saison

Mais si le Croate n'a pas eu besoin de forcer son talent dans la réalisation du dernier geste, c'est aussi parce que le travail avait été bien entamé par ses coéquipiers. A commencer par Theo Hernandez, auteur de son deuxième doublé cette saison. Dans un début de match sans éclat de part et d'autre, le latéral français a allumé la première mèche par un bijou. Excentré sur la gauche, le Tricolore s'est fendu d'une frappe croisée sublime du gauche, à l'entrée de la surface, pour trouver le petit filet opposé de l'ancien gardien parisien (19e, 0-1).

Milan a ensuite bénéficié d'un penalty facilement transformé par Franck Kessié (26e, 0-2), et d'une relance catastrophique des joueurs du Torino convertie par Brahim Diaz au retour des vestiaires (50e, 0-3). Enfin, Theo Hernandez s'est une nouvelle fois porté vers l'avant, en s'appuyant sur Rebic, pour marquer son deuxième but (62e, 0-4) avant de céder sa place sur le terrain.

Les joueurs de Stefano Pioli continuent de bien voyager avec cette 15e victoire en 18 déplacements cette saison. Il leur reste désormais à finir le travail pour retrouver l'élite européenne. Leur prochaine rencontre contre Cagliari devrait être une répétition générale avant le choc de la dernière journée face à l'Atalanta Bergame. De son côté, le Torino va devoir se ressaisir, dans la course au maintien, après cette humiliation lors de laquelle les Turinois n'ont réussi à cadrer que deux frappes, contre 10 pour les Milanais.

