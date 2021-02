"Dunga avec les pieds de Rui Costa" : Barella, fils de Sardaigne et futur de l'Italie

Quand Gonzalo Escalante, tout heureux de dévier un coup franc de Sergej Milinkovic-Savic, a réduit le score (2-1, 61e), l’Inter aurait pu trembler, être rattrapé par l’enjeu. Il n’en a rien été. Trois minutes plus tard, Lautaro Martinez a conclu un contre express pour tuer ce choc, poussant dans le but ouvert un ballon donné par l’inusable Romelu Lukaku (3-1, 64e). Le symbole d’une soirée maîtrisée au métier par les locaux, qui ont parfaitement assumé et appliqué leur plan de jeu sur leur pelouse.