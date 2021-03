L'entraîneur Giuseppe Iachini, évincé en novembre du banc de la Fiorentina, y a été rappelé mercredi après la démission surprise mardi de son successeur Cesare Prandelli, a annoncé le club florentin. Iachini, 56 ans, "dirigera son premier entraînement et reprendra contact avec l'équipe dans la matinée", a indiqué la Viola, actuellement 14e de Serie A.

Iachini avait été écarté au profit de Prandelli le 9 novembre, moins d'un an après son arrivée en décembre 2019, en raison de résultats en-deçà des attentes de l'ambitieux patron de la Fiorentina, Rocco Commisso. Il retrouvera la compétition le 3 avril avec un déplacement sur le terrain du Genoa.

Une démission de Prandelli qui ressemble à un adieu

Cesare Prandelli ne se sent pas à l'aise dans le football d'aujourd'hui. Crédit: Getty Images

"Je suis conscient que ma carrière d'entraîneur peut s'arrêter là, mais je n'ai aucun regret et ne veux pas en avoir", a écrit Prandelli, âgé de 63 ans. "Ces derniers mois, une sorte d'ombre a grandi près de moi, qui m'a insidieusement conduit à changer ma façon de voir les choses (...) Peut-être que ce monde dont j'ai fait partie toute ma vie n'est plus fait pour moi, en tous les cas je ne m'y reconnais plus", a-t-il souligné.

