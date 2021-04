La Fiorentina, réduite à dix pendant quarante minutes après l'exclusion de Franck Ribéry, a malgré tout sauvé un point samedi sur le terrain du Genoa (1-1) pour le retour sur le banc de Giuseppe Iachini, rappelé après la démission surprise de Cesare Prandelli

Le Français, coupable d'une intervention dangereuse sur le défenseur Davide Zappacosta, a écopé d'un carton rouge direct (52e), sortant la tête basse non sans s'être excusé auprès de son adversaire, à l'occasion de cette rencontre de la 29e journée du Championnat d'Italie.

"Les gars, je suis désolé de vous avoir laissés seuls, je ne voulais pas faire mal et je me suis déjà excusé", a écrit Ribéry sur Instagram après le match. "Vous avez combattu jusqu'au bout et vous avez été très bons, continuons comme ça", a ajouté le Français, en fin de contrat en juin avec la Fiorentina, qui va fêter ses 38 ans dans quelques jours (7 avril).

Un retour pour Iachini, 5 mois après

A dix, la Viola, qui était revenue dans le match grâce à Dusan Vlahovic (23e) après l'ouverture du score par Mattia Destro (13e), a en effet fait le dos rond pour préserver ce point. La Fiorentina (14e) a rappelé Iachini sur le banc le 24 mars, au lendemain du départ de Prandelli. Iachini avait été écarté au profit de Prandelli le 9 novembre, moins d'un an après son arrivée en décembre 2019. Cesare Prandelli a démissionné mardi un peu plus de quatre mois après sa prise de fonction. L'ex-sélectionneur de l'Italie (2010-14) a expliqué dans une lettre ne plus avoir la force de suivre le rythme et la vitesse du football actuel.

