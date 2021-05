Les fans de l'Inter ont dû s'inquiéter. Au milieu de la nouvelle victoire des Nerazzurri sur l'AS Rome mercredi soir (3-1), une dispute a éclaté entre Antonio Conte et son attaquant Lautaro Martinez. En cause, la sortie de l'Argentin en deuxième période, après être entré en jeu un peu plus tôt. Ce jeudi, les deux hommes ont affiché une clarification de leur brouille, sur le ton de l'humour.

Mis en scène comme des boxeurs sur un ring, Conte et Martinez se montrent en vidéo, accompagnés de Romelu Lukaku comme speaker, et du reste de l'effectif dans le rôle du public. "Une clarification en direct du Madison Square Garden", a publié l'entraîneur italien sur son compte Instagram, parodiant la célèbre arène de New York, théâtre de célèbres combats de boxe. Les Interistes peuvent souffler, l'ambiance est toujours au beau fixe chez les Champions d'Italie !

