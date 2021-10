Naples impressionne toujours. Après six victoires consécutives pour débuter sa saison, les Azzurri ont poursuivi leur belle série avec un nouveau succès sur la pelouse d'une Fiorentina maladroite afin d'accroître leur avance en tête du championnat, avec trois points d'avance sur l'AC Milan, qui clôturera la journée face à l'Atalanta Bergame. Mais tout n'a pas été facile. L'équipe de Luciano Spalletti, arrivé cet été au pied du Vésuve, a été bousculée par la Viola, qui a ouvert la marque sur une belle volée de Lucas Martinez Quarta (1-0, 28e).

Mais le buteur florentin a ensuite offert un penalty au leader du championnat italien en commettant une faute sur Victor Osimhen, parti vers le but. Le gardien Bartlomiej Dragowski a sorti le grand jeu devant Lorenzo Insigne mais il n'a rien pu faire sur la reprise d'Hirving Lozano, le plus rapide pour rattraper le raté de son capitaine (1-1, 38e). Et dès la reprise, le gardien polonais a de nouveau dû s'incliner sur une tête de Amir Rrahmani (50e), synonyme de septième victoire pour le Napoli malgré une poussée finale de la Viola, mal récompensée de ses efforts.

Serie A La Lazio explose à Bologne IL Y A 6 HEURES

La Roma facile

De son côté, la Roma a assuré l'essentiel contre Empoli (2-0). Le capitaine Lorenzo Pellegrini a célébré de la plus belle des façons son renouvellement jusqu'en 2026 avec les Giallorossi, officialisé samedi, en ouvrant la marque peu avant la pause (1-0, 42e). Henrikh Mkhitaryan a doublé la mise à la reprise, en embuscade pour reprendre un tir de Tammy Abraham renvoyé par la barre (2-0, 48e). La Roma, quatrième, qui repart ainsi de l'avant après son revers dans le derby contre la Lazio (2-3) il y a une semaine, prend ainsi trois longueurs d'avance sur la Fiorentina (5e), à six points du leader Naples.

Serie A "Ibra", buteur en quarantaine IL Y A 20 HEURES