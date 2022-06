Corriere della Sera annonce un accord entre le club lombard et Chelsea pour un prêt de 10 millions d'euros plus des bonus. De son côté, La Gazzetta dello Sport évoque une poursuite des négociations entre les deux clubs et révèle que le retour du Belge coûterait environ 22 millions d'euros à la formation italienne sur une saison (prêt plus salaire). Pour sa part, Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club nerazzurro, préfère ne pas s'emballer. La presse italienne voit revenir Romelu Lukaku prochainement mais selon l'Inter, rien ne semble encore fait. Ce lundi matin, leannonce un accord entre le club lombard et Chelsea pour un prêt de 10 millions d'euros plus des bonus. De son côté,évoque une poursuite des négociations entre les deux clubs et révèle que le retour du Belge coûterait environ 22 millions d'euros à la formation italienne sur une saison (prêt plus salaire). Pour sa part, Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club nerazzurro, préfère ne pas s'emballer.

"La piste Lukaku est faisable, mais il y a encore des difficultés et nous devons voir si on peut aboutir ou non, a affirmé le dirigeant milanais sur Rai Radio 1. On a le devoir de construire une équipe compétitive, dans le respect des équilibres financiers. A partir de là, on mène des sondages et des négociations. On doit avoir l'ambition d'explorer toutes les voies, sans craindre de ne pas y parvenir."

Romelu Lukaku, fer de lance de l'Inter Milan championne en 2021, avait rejoint Chelsea l'été dernier pour un transfert évalué à quelque 115 millions d'euros. Mais l'international belge de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec les Blues, n'avait pas caché en décembre être insatisfait de son temps de jeu à Londres et évoqué ses regrets d'avoir quitté Milan.

Concernant les autres dossiers du mercato, Giuseppe Marotta a confirmé que les négociations continuaient avec Paulo Dybala, laissé libre par la Juventus, et écarté l'idée d'un départ de son compatriote Lautaro Martinez, "un élément indispensable". Il a aussi confirmé l'officialisation prochaine des arrivées du milieu arménien Henrikh Mkhitaryan, en fin de contrat à la Roma, et du gardien camerounais André Onana (Ajax Amsterdam), annoncé depuis des mois.

Au rayon des départs, il n'a en revanche pas fermé la porte à un transfert de Milan Skriniar, annoncé proche du PSG, en assurant évaluer des "alternatives possibles" à son poste. (Avec AFP)

